Sunce se oprezno vraća, ali s njim i jaka bura: Evo kakvo nas vrijeme očekuje

Obično je u prva dva tjedna kolovoza u našim krajevima vrijeme još uvijek dosta vruće, a iza blagdana Velike Gospe zna biti svakakvo. Jedne godine s nesnosnim vrućinama, druge pak gotovo jesensko. Ove godine, prvi tjedan kolovoza izgleda umjereniji i manje vruć nego će to biti njegov nastavak. I sunca i topline svakako će još biti, a u ovom sljedećem tjednu, barem u kopnenom području klime nam neće trebati. Pod utjecajem grebena anticiklone očekuje nas postupno stabilnije, sunčanije, te ugodno toplo vrijeme.



Pred nama je djelomice sunčano jutro, u većini krajeva. Nestabilnije će biti na jugu gdje još dio dana može biti grmljavinskih pljuskova, lokalno izraženijih. Malo kiše uz prolazno povećanu naoblaku ujutro još moguće je i na istoku zemlje. Puhat će povremeno umjeren vjetar sa sjevera, na moru umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Prema otvorenom i južnije, sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 14 do 17 stupnjeva, u gorju malo niža, a na moru većinom između 18 i 23 stupnja.

Poslijepodne, u središnjoj Hrvatskoj barem djelomice sunčano. Puhat će slab do umjeren sjeverni vjetar te će biti vrlo toplo, uz temperaturu od 25 do 27 stupnjeva.

Više sunca poslijepodne i u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Puhat će slab do umjeren vjetar sa sjevera, a dnevna temperatura će također biti između 25 i 27 stupnjeva.

I u gorskoj Hrvatskoj sutra djelomice sunčano. Danju uz promjenjivu naoblaku, dok će na moru sunčano i prevladavati. Puhat će umjerena, jaka, podno Velebita na udare i olujna bura, a prema otvorenom moru sve više sjeverozapadnjak. Dnevni maksimum temperature, na Jadranu između 26 i 28 stupnjeva, dok se u gorju očekuje od 21 do 24.

U Dalmaciji ipak nešto promjenjivije, no pljuskovi su izgledni uglavnom prijepodne. Poslijepodne će biti više sunca i većinom dosta toplo, te ponegdje i vruće. Temperatura ide i do 30 stupnjeva. Puhat će umjerena i jaka bura i sjeverozapadnjak.



Temperatura mora je od 22 do 25. UV indeks će sutra u većini zemlje biti visok, ponegdje samo, uglavnom na istoku i u Lici umjeren.

Prognoza iduća tri dana

U nastavku tjedna očekuje nas djelomice ili pretežno sunčano te većinom ugodno i vrlo toplo vrijeme. Samo u srijedu prolazno više oblaka i rijetko gdje malo kiše ili pljusak. Na Jadranu će prevladavati sunčano, te će se zadržati vrlo toplo, a mjestimice i vruće. Puhat će umjerena i jaka bura, u četvrtak sjeverozapadnjak.

Dakle, slijedi smirivanje vremena te će u nastavku tjedna biti dosta sunčano i ugodno toplo. Na moru i vruće, a vruće bi, kako se čini, za vikend moglo biti i u ostatku zemlje.