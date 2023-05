Na karlovačkoj Kupi, naselje Brodarci, pisali su peticije, angažirali odvjetnike, borili se protiv izgradnje betonskog nasipa kako im ne bi zaklonio pogled na Kupu. Danas - jako dobro vide Kupu. Detalje donosi reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Golja, a na terenu je i Ivan Čorkalo.

U Brodarcima su se prošle godine bunili protiv box barijera i izgradnje betonskog nasipa.

Vera Hrebac je u listopadu rekla da to ne izgleda lijepo: "Jednostavno će takav predio prekrasan upropastiti pa nije to cilj da se jednostavno priroda koju je dragi Bog stvorio“, a na pitanje novinara bi li radije poplavu u dvorištu ili nasip, odgovorila je "ja bih izabrala poplavu u dvorištu“

Do gospođe se danas ne može, osim box barijerom. Danas ne misli da je bolje imati vodu u dvorištu: "nego ovo pokazuje, da se s tim ništa ne može, da ništa nisu zaustavili“, nakon čega je dodala da rijeka pokazuje da joj vodovod ne može ništa.

VIDEO Raste broj mrtvih u Italiji zbog poplava, otkazana poznata utrka: "Suočeni smo s katastrofalnim događajima"

Prvi red do Kupe još uvijek se divi pogledu. Drugi red, odnosno susjedna ulica, nažalost nema pogled na Kupu, ali danas im je rijeka iznimno tu, na ulaznim vratima.

"Tu je kuhinja malo niže tu mi dođe, vidjet ćemo ako bude danas ušlo“, kazala je Katarina Vrbanić kojoj bi itekako bilo drago da je izgrađen nasip, „Mi smo za nasip bili, za nasip za beton, betonski zid. Pa struka zna što treba, ne budu nas pitali“, rekla je.

S gospođom Vrbanić složio se i Ivan: "Neka se sluša struku, a ne nečije želje 'ja bih pogled na Kupu'. I ja bih Beverly Hils pa nemam“

Nema više ni kukuruz. "Kolega i ja smo posijali 10 hektara kukuruza to je sve u vodi, sve je propalo ja sam uložio šest tisuća eura svog novca“, rekao je.

VIDEO Pogledajte kako se Božinović zbunio na pitanje uplašene stanovnice: "Ja o ovome nisam imao saznanja..."

Što će biti s imovinom ostalih pet naselja nizvodno koje bi trebali braniti Brodarci?

Gospođa Hrebac u listopadu je kazala da joj Kupa svaki puta dođe do druge stepenice, a u sto godina nikad nije ušla u kuću. Sada je rekla da će ući do krova, ako to bude htjela. "Ja se Kupe bojim, ali je previše volim, ona samo pokazuje svoju snagu. Ako Bog da, neće“

U poplavama najpogođenijem dijelu Karlovca je reporter Dnevnika Nove TV Ivan Čorkalo. Rekao je da je voda ušla u 20-ak kuća.

Miroslav Rade, zapovjednik JVP Grada Karlovca, kazao je da nisu očekivali da će do ovoga doći: "Hrvatske vode su najavljivale ozbiljne projekcije vodostaja, malo smo bili skeptični prema tome, ali su se nažalost ostvarila“

Dodao je da su već treći dan na nogama, a napunili su i 10 tisuća vreća koje su podijelili u svim naseljima i mjesnim odborima nizvodno i uzvodno rijeke Kupe i Korane.

Na najpogođenijem dijelu u Karlovcu sustav obrane od poplave nije gotov: "2015. je bila u maksimumu, sad smo se približili tim brojevima, u nekih 10-ak centimetara skoro. Nismo vjerovati da se tako nešto može dogoditi ponoviti“

Kupa i Korana još nisu stale s rastom, a nizvodno rijekom Kupom ih noćas i sutra očekuje borba, dodao je zapovjednik JVP.

