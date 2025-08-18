Isplivali mučni detalji kuće strave u Brčkom: Djecu su tukli i izgladnjivali

Tužiteljstvo Brčko distrikta BiH podiglo je osam optužnica protiv dvanaest roditelja zbog kaznenog djela zapuštanja djece u slučaju "kuće strave" u Brčkom.

Krajem veljače ove godine u kući u Brčkom pronađeno je 31 dijete, od kojih je šestero rođeno u Hrvatskoj - petero u Zagrebu i jedno u Rijeci. Tužiteljstvo je danas podiglo optužnice zbog osnovane sumnje da su izvršili kazneno djelo zapuštanja i zlostavljanja djeteta.

Podignutim optužnicama tereti se roditelje inicijala V. I. (50) i H. T. (44) da su grubo zanemarili svoje roditeljske dužnosti zbrinjavanja prema svoje sedmero djece, roditeljima G. H. (35) i F. O. (26) prema svoje petero djece, zatim roditeljima S. H. (27) i Š. O. (25) prema svoje dvoje djece, roditeljima N. H. (41) i L. Š. (37) prema svoje dvoje djece i roditelju S. O. (43) prema svoje četvero djece te M. H. (20), V. H. (40) i A. H. (31) da je svatko od njih grubo zanemario odnosno zanemarila svoju roditeljsku dužnosti zbrinjavanja prema svom djetetu.

Dakle, predmetnim optužnicama tereti se ukupno dvanaest roditelja da su grubo zanemarili roditeljske dužnosti zbrinjavanja za ukupno 23 djece.

Užasni uvjeti života djece

Tereti ih se da su tijekom 2024. godine ostavili bez nadzora svoju djecu osobi Z. Đ. iz Brčkog, uz naknadu od 250 do 300 eura mjesečno po djetetu, znajući da osoba Z. Đ. nije registrirana i osposobljena za obavljanje te djelatnosti, da ima veći broj djece koju čuva u toj kući, da ih drži u neadekvatnim prostornim uvjetima, neprilagođenima njihovu uzrastu.

Nastavak u Brčkom - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Djeca nisu imala dovoljne količine hrane ni dovoljan broj kreveta za svako dijete, pri čemu su spavala po podu i po hodniku, imali su ograničenu slobodu kretanja i mogućnost izlaska na svjež zrak i u šetnju, uz fizičko kažnjavanje za neposluh, neadekvatne higijenske uvjete te bez ljekarskih pregleda u slučaju potrebe.

Takve su ih, bez roditeljskog nadzora, 25. veljače zatekle nadležne službe.

"Vrijedi istaknuti da se već u prvim danima nakon otvaranja ove vrlo složene i opsežne istrage pristupilo utvrđivanju identiteta pronađene djece putem DNK analize. Na temelju zaprimljenih rezultata do sada je pouzdano utvrđen identitet za 25 djece i roditeljstvo za 14 roditelja, dok za šestero djece identitet još uvijek nije nesporno utvrđen zbog nedostupnosti roditelja", priopćilo je tužiteljstvo.

Istraga protiv Z. Đ. i A. Đ. iz Brčkog u završnoj je fazi i idući tjedan se očekuje podizanje optužnica.