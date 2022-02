Imanje obitelji Salaj godinama je uveseljavalo posjetitelje u najčarobnijem dijelu godine. No, to će i dalje činiti, ali uz određene izmjene. Naime, tvrtka SalajLand završila je u stečaju, a svi zaposlenici su dobili otkaz.

Od 2016. godine imanje obitelji Salaj u prosincu je pod navalom posjetitelja jer se tamo održava Božićna priča. No, ova priča nije završila sretno. Tvrtka je završila u stečaju, pa su svi zaposlenici, njih šestero, dobili otkaz.

"Tvrtka ide u stečaj jer je gospodin Zlatko Salaj jednostrano prekinuo ugovor o najmu. Zbog korone mi nismo imali u dvije godine nijednu priredbu, što se odrazilo na naše poslovanje. Nismo imali prihode i nismo imali mogućnost privređivanja, već smo posudbama i vlastitim sredstvima isplaćivali radnicima plaće. To nije nikada kasnilo. Na taj način smo rješavali i sve troškove, borili smo se. No, u svemu tome došlo je do kašnjenja najma gospodinu Salaju, što je apsurdno da je problem jer je on većinski vlasnik tvrtke. Imali smo dogovor da nakon ovogodišnje Božićne priče, čim ostvarimo prve prihode, krenemo rješavati ta dugovanja. U ugovoru je, inače, postojala klauzula o tome ako se tri mjeseca najam ne podmiri, da se ugovor može raskinuti, a gospodin Salaj je to iskoristio i tako postupio", rekao je za Moj portal Marinko Jukić, jedan od suvlasnika tvrtke.

To malo mjesto, Grabovica kraj Čazme, u kratkom je vremenskom periodu postalo vrlo popularno u cijeloj Hrvatskoj.

"To više govori o njemu kao osobi nego o našoj suradnji jer činjenica je da smo mi u nekoliko godina tvrtku uistinu uzdignuli do milijunskih iznosa. Znalo je i po 15 ljudi dnevno raditi na imanju. Nitko od nas nije uzimao dobit, već je sve reinvestirano u imanje. Salaj je sve imao podmireno, režijske troškove i uzimao je dobit. Ja nisam niti jedan putni nalog uzeo. No, bez brige, ja neću propasti jer imam tvrtku koja se dokazala kvalitetom i koja izvozi u strane zemlje. Meni ova suradnja nije niti bila potrebna u startu, no žao mi je što je došlo do ovakvog kraja", dodao je Jukić.

Što kaže druga strana?

Imanje obitelji Salaj ubuduće će voditi sin Alen Salaj. Situaciju je komentirao i sam Zlatko Salaj.

"Bio sam nezadovoljan. Jukić je došao da mi pomogne u vođenju imanja, a zapravo me došao prevariti. Bio je nekorektan. On je došao ovdje samo da bi iskoristio gužvu i uzeo novac, ništa drugo. Kada sam sve to uvidio i još k tome ako uračunamo najam koji mi nije platio 12 mjeseci, rekao sam - hvala i doviđenja. Važnije je da više s njim nemam nikakvu suradnju te da Božićna priča ide dalje i da su ljudi zadovoljni", naveo je.

Suradnja sa splitskim trgovcem, donedavnim partnerom, neće ga pokolebati, smatra, a posjetiteljima sprema i novo iznenađenje. "Sve ostaje u obitelji i to je najvažnije. Dokaz da radimo kako treba i da smo prepoznatljivi širom svijeta je i moj prijatelj iz djetinjstva", zaključio je Salaj.