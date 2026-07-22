Turudić komentirao plažu na kojoj Miletić reže lokote: "Pitat ću nadležne..."

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić poručio je u srijedu, govoreći o izvidima vezanima uz plažu ispred riječkog hotela Hilton, kako je to jedina od 15 koncesija koju je izdala država, tj Vlada 2015. godine, te najavio kako će pitati "nadležne zašto su donijeli baš tu odluku".

"Da, krenuli su izvidi. To je jedina koncesija od 15 koju je izdala država, Vlada 2015. godine na 30 godina, ostale su izdale županije. Ministarstvo prometa, također, provodi svoje inspekcije, utvrdit ćemo činjenično stanje pa vidjeti ima li tu kaznene, prekršajne ili neke druge odgovornosti. Pitat ćemo nadležne zašto su donijeli baš tu odluku", kazao je Turudić gostujući u Dnevniku HRT-a.

Upitan za navode Mostova saborskog zastupnika Marina Miletića, koji je u nekoliko navrata prerezao lokot na ogradi kako bi omogućio građanima pristup spomenutoj plaži, da je preko vrha DORH-a dobio potvrdu o izvidima protiv tvrtke Costabella, Turudić je istaknuo da nikada nije razgovarao s njim, osim na sjednici Sabora.

"Ako je mislio na mene, nije točno", dodao je.

Govoreći o potvrđenoj optužnici protiv Ivice Todorića u slučaju Agrokor, glavni državni odvjetnik istaknuo je kako je bilo "zlogukih proroka" koji su govorili da će postupak trajati 20 ili više godina te naglasio da neće.

"U odnosu na sve okrivljenike je potvrđena optužnica. Od njih šest, četvero je postiglo nagodbu i priznali su djelo u cijelosti, već su pravomoćno osuđeni. Sada su za suđenje ostali samo prvookrivljeni (Turudić) i jedan revizor, Discordia, koji je bio jedno vrijeme zdravstveno nesposoban, ali vidjet ćemo što je s njegovim zdravstvenim stanjem", rekao je.

Komentirajući činjenicu da je u samom početku bilo 15 okrivljenika, Turudić je podsjetio da je on tada u tom predmetu sudjelovao kao sudac Visokog kaznenog suda i kao predsjednik Vijeća koje je proglasilo nezakonitim prvo vještačenje. "Nakon toga je određen novi sudski vještak iz Austrije i temeljem tog vještačenja, između ostalog, Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu odlučilo je da je osnovana sumnja u odnosu na šest, a ne na 15 okrivljenika", rekao je.

Upitan o bivšem predsjedniku Skijaškog saveza Vedranu Pavleku koji se i dalje nalazi u Kazahstanu i protivi izručenju Hrvatskoj zbog sumnje u izvlačenje višemilijunskog iznosa iz Saveza, Turudić je poručio kako još uvijek ima pravna sredstva za to, ali da se nada kako će ih sva iscrpiti i biti dostupan pravosudnim tijelima RH.

"Bilo kako bilo, postupak ide dalje. Doneseno je rješenje o provođenju istrage, provode se dokazne radnje, vidjet ćemo kuda će nas to odvesti", rekao je.

U slučaju da Pavlek zatraži kazahstansko državljanstvo, s obzirom na to da je za njim raspisana međunarodna tjeralica, neće se moći maknuti iz Kazahstana, poručuje.

Na pitanje hoće li biti novih optužnica, Turudić je potvrdio da će biti postupaka. "Vodimo istragu u Skijaškom savezu pa ćemo vidjeti kuda će nas to odvesti. U laptopu gospodina Pavleka pronađeno je 120.000 dokumenata, to je ogroman posao, a još je i vrijeme godišnjih odmora", ustvrdio je.

Potvrdio je i da se provjeravaju prijave vezane za nogometni klub Hajduk. "Mi dobivamo anonimne prijave, sad je to eskaliralo u sportskim udrugama, tako je bio i slučaj s Hajdukom. Provodimo izvide, provjeravamo te prijave. Zatražili smo neku dokumentaciju, uredno smo dobili, provjerit ćemo", rekao je.

Što se tiče bespravne izgradnje kampa u Tisnom bivšeg nogometnog reprezentativca Darija Šimića, Turudić je uvjeren da je to "čvrst slučaj". "Imamo dokaze koji opravdaju postojanje osnovane sumnje i siguran sam da će to biti uspješno okončan postupak, kao što su svi postupci koje smo započeli. U svima su odbijena žalbena rješenja o provođenju istrage ili su potvrđene optužnice. Vrlo smo uspješni u ove dvije godine koliko sam u DORH-u", naglasio je.

Osvrnuo se i na odluku Europske komisije kojom se ocjenjuje da glavni državni odvjetnik ne može biti nadležan u posredovanju sukoba nadležnosti između EPPO-a i DORH-a, poručivši da je ''Europska komisija bila samo jedna stranka u cijelom postupku''.

"Dolazi vrijeme revizije Uredbe i ona će biti izmijenjena. Ja sam uvjeren da smo do sada postupali striktno po njoj, poštivali smo je, kao i Zakon. Siguran sam da smo donijeli ispravnu odluku i da će to potvrditi i Sud EU", poručio je.