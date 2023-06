Je li Hrvatska puna ili prazna, tko se žali, a tko je zadovoljan? Što je istina, provjerila je ekipa Dnevnika Nove TV

Lipanj u Hrvatskoj jednak je prošlogodišnjem - kažu podaci e-Visitora. Broj gostiju tek je jedan posto niži od onog u rekordnoj 2019. U Dubrovniku su gosti iz cijeloga svijeta.



"U grupi smo i putujemo, bili smo u šest hotela i svi su bili jako dobri. Mislim da su cijene iste kao u SAD-u", navodi Rohn Kathrine iz SAD-a.

"Nije skupo, jako je lijepo", slaže se Ukrajinac Sergej i kaže da je on smješten u apartmanu.

Iznajmljivača ima i zadovoljnih i nezadovoljnih, Dubravka Škurla kaže da ne pamti bolju godinu unutar zidina iako je booking usporio.

"U mom objektu to je kraj 7. mjeseca, ali neznatno, to je 10 posto manje nego lani. Po mom mišljenju, to će se zatvoriti. Mi smo imali duplo bolju predsezonu nego lani, a takve najave su i za posezonu, da će biti top", dodaje.

Pročitajte i ovo Potpredsjednik Vlade Kako će se regulirati robotaksiji - tko će biti kriv u slučaju nesreće? Butković dao zanimljiv odgovor

Hrvatska danas ima oko 50.000 kreveta više u apartmanima i nekomercijalnom smještaju nego lani. Nekontrolirani je to rast, priznaje i ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac.

"Od 2017. godine, to je oko 300.000 novih ležajeva, u privatnom smještaju i nekomercijalnom smještaju, to je značajno povećanje, tržište samo regulira, ponuda i potražnja", objašnjava.

Potražnju za sladoledom nema ni ministar financija Marko Primorac. Plaši ga rezultat sezone - zbog rasta cijena.

"Ako me pitate, ovako ljudski, ja ne znam kada sam bio na sladoledu. Počeo sam jučer radni dan u 8, završio u 22 sata", navodi.

Pročitajte i ovo 10 godina članstva Plenković: ''EU je zajednica vrijednosti i prilika za sustizanje europskog prosjeka''

Ministar nema vremena, a brojni Hrvati novca za ljetovanje na Jadranu. Na kraju, možda oni koji imaju prazne krevete spuste cijene.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.