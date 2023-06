Hoće li paprene cijene odvratiti turiste od Hrvatske? "Nešto su rezervacije usporile…"

Na riječki kolodvor stigao je prvi ovogodišnji Žuti vlak i na našu obalu dovezao petstotinjak čeških turista.

"Volim sve što se tiče Hrvatske. Dolazim ovdje svake godine zbog mora, hrane, volim sve", kazala je pri dolasku Kristina.

Za razliku od prošlih godina, kada je vozio svakodnevno, ove će, na relaciji Prag - Rijeka prometovati tek 3 puta tjedno. Ovog ljeta nema ni linije do Splita. No, češkim biciklistima to ne smeta. Oni su se, kažu, brzo snašli.

"Idemo iz Rijeke u Split biciklima preko otoka. Pag, Rab i tako dalje do Šibenika i onda do Splita. Prvi smo put došli ovim vlakom, ali posjećujemo Hrvatsku redovito", istaknuo je Peter.

No, sudeći po češkim naslovnicama Hrvatska je postala preskupa. Navode, nema apartmana ispod 100 eura. Upozoravaju sunarodnjake i da su neke općine i gradovi uveli kazne za ispijanje alkohola na javnim mjestima, kao i da rezervacije mjesta na plaži s ručnikom može poprilično koštati. Ipak, straha nema.

"Mi očekujemo negdje oko šezdesetak tisuća turista da će doći ovim vlakom, oni ne dolaze samo u Rijeku, dolaze na područje cijelog Kvarnera , nešto čak ima i za Istru", najavio je sezonu Petar Škarpa iz TZ Rijeke.

U dosadašnjem dijelu godine Rijeka je apsolutni pobjednik, a Rovinj je, prvi u Hrvatskoj, već ostvario milijunto noćenje. Oko 410.000 turista trenutačno boravi u Lijepoj našoj.

"Nešto su rezervacije usporile, za samu špicu, ali to nije čudno, tako je bilo i prijašnjih godina", objašnjava voditelj Hotela u Rovinju Matija Mohorović.

A cijene smještaja, kuglice sladoleda, ili večere uz more, nisu kao prošlih sezona!

