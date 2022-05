Međunarodni je dan priziva savjesti. Gost Dnevnika Nove TV bio je ginekolog Trpimir Goluža iz Petrove bolnice, liječnik koji se poziva na priziv savjesti.

O tome je s liječnikom razgovarala reportera Sanja Vištica.

Poručio je kako se za priziv savjesti odlučio kada je završio studij medicine i kada je, kako kaže, ozbiljno počeo promišljati o tome što je zapravo pobačaj i što se tu događa. "Znao sam to puno prije nego što sam postao ginekolog", istaknuo je Goluža u Dnevniku Nove TV.

Na pitanje je li ikad imao probleme zbog priziva savjesti, Goluža je rekao da nije.

"U medijima se vrte neke teme o utjecaju Katoličke crkve i o utjecaju hijerarhijski nadređenih osoba. Međutim, meni osobno, a i kolegama koje poznam, nikada nitko nije prišao sa zahtjevom da ne djelujemo po svojoj savjesti", istaknuo je Goluža.

Udruge pacijenata tvrde kako im se pacijenti žale na to što, navodno, postoje liječnici koji se pozivaju na priziv savjesti, a kasnije, navodno, u privatnoj praksi odrađuju pobačaj.

"Tko, gdje i kada?"

"To je krajnje neprihvatljivo i gnjusno. Ucjenjivanje pacijenata. Međutim, paušalna iznošenja tih ocjena neće nam ništa pomoći. Dakle, tko, gdje i kada", rekao je Goluža.

Na pitanje o tome nadzire li itko te liječnike, Goluža je rekao kako vjerojatno nadzire te da ne vjeruje da iz Udruge za prava pacijenata informaciju nisu proslijedili nadležnom Ministarstvu.

"Ministarstvo to treba utvrditi i rigorozno kazniti. To je krajnje neprimjereno ponašanje", rekao je Goluža.

Osvrnuvši se na pitanje o tome treba li uvesti registar liječnika s prizivom savjesti, Goluža je rekao kako bi to, u neku ruku, uredilo stvari. "Osobno nemam ništa protiv tog priziva savjesti. Međutim, u tom slučaju treba biti oprezan jer tada bismo izložili kolege koji nemaju priziv savjesti sudu javnosti", istaknuo je Goluža.

Osvrnuo se i na činjenicu da se svi ginekolozi u čak šest bolnica pozivaju na priziv savjesti.

"Nema mi što biti normalno da netko ima ili nema priziv savjesti. Naravno da nije normalno da onaj tko je zadužen za provođenje i organizaciju zdravstvene zaštite dozvoli da se u njenoj bolnici ne može nešto izvoditi što bi se trebalo izvoditi. To nije problem liječnika koji imaju priziv savjesti. To je prije svega problem zdravstvenog sustava, odnosno onih koji vode bolnicu i onih koji upravljaju zdravstvenim sustavom u Republici Hrvatskoj. To je Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske", napomenuo je Goluža.

Kako je istaknuo Goluža, "...ako dođe vitalno ugrožena žena i ako je pobačaj u tijeku, i mi koji imamo priziv savjesti dužni smo sve napraviti da zaštitimo život žene. U tom slučaju se ne možemo pozivati na priziv savjesti. Ako bismo se pozvali na priziv savjesti učinilo bismo kazneno djelo", rekao je Goluža.

Osvrnuo se Goluža i na činjenicu da se u Hrvatskoj feticid ne izvodi, ali i da se izvodi u susjednoj Sloveniji.

"To što se u Sloveniji izvodi feticid, to ne znači da je to nešto dobro. Ovo što se izvodi u Sloveniji, ne nih nikada volio da se izvodi u Hrvatskoj. U Sloveniji se feticid može izvoditi do samog kraja trudnoće. U Hrvatskoj se to ne izvodi jer tu nije zaživjela uopće ta metoda. Osim toga, to nije ni zakonski toliko determinirano da bi se netko usudio to raditi", zaključio je Goluža.

