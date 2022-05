Okupljenim prosvjednicima na današnjem Hodu za život obratio se i ginekolog Boris Ujević koji je govorio o prizivu savjesti.

U Zagrebu se održao sedmi po redu Hod za život pod sloganom "Život je zakon". Organizatori su u subotu poručili kako je važeći zakon o prekidu trudnoće star već 45 godina, pa je vrijeme da se promijeni. Željka Markić je prije povorke komentirala i slučaj gospođe Mirele Čavajde.

Okupljenima na Zrinjevcu obratio se i ginekolog Boris Ujević koji je govorio o prizivu savijesti. Ujević radi u bolnici Sveti Duh i koristi se prizivom savijesti kako ne bi izvodio pobačaje.

"Sveukupno sam 10 godina studirao medicinu, pa sam se specijalizirao u ginekologiji i porodništvu, i moram reći da što više vremena liječnik provodi sa svojim pacijentima, to više uči od njih i postaje bolji čovjek", rekao je na početku svog govora.

Pacijente smatra učiteljima

"Kada se susrećem s trudnicom, susrećem se s dvije osobe. S majkom i njezinim djetetom", rekao je Ujević. "I ta majka i njeno nerođeno dijete nisu samo pacijenti kojima zelim pružiti najveću moguću brigu i skrb, to su ujedno i moja dva učitelja".

"Koristim se prizivom savjesti ne od jučer, to radim od 1997. godine. Kada to radim, kada ne želim sudjelovati u izvođenju pobačaja, ne činim to iz hira, inata... To je promišljena i odgovorna odluka koju sam naučio studirajući medicinu i biologiju, ali i od svojih učitelja - majke i njezinog nerođenog djeteta", rekao je Ujević.