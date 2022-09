Neki trgovci u Hrvatskoj već su povukli određene artikle sa svojih polica, jer nabavili su ih po jednim - višim cijenama i sada im je Vlada naredila da ih prodaju po novim - nižim. Prijeti li nam nestašica ulja, šećera ili brašna, istražila je reporterka Dnevnika Nove TV Lina Dollar.

Na rubu incidenta kupovao se šećer u Novom Pazaru. Čeka li i Hrvatsku isti scenarij nakon što je Vlada limitirala cijenu nekih proizvoda, a trgovine ih odmah uklonile sa svojih polica.

Na pitanje boji li se nestašice pojedinih proizvoda, Sanja iz Pule odgovorila je: "Pa vidimo da je već počela i da neće dugo potrajati".

Sada im, napominju trgovci, državna matematika ne ide u prilog. Police ostaju prazne do daljnjeg.

Proda li zalihe po Vladinim cijenama ide u minus, ali i izvan zakona.

"Ta cijena što je propisana, ona je nama ispod naše nabavne cijene i mi to ne smijemo prodavati. Hoćemo li smjeti prodavati ispod nabavne cijene? Dok god se to ne regulira, mi to ne možemo prodavati", navodi vlasnik trgovine Zvonimir Grgić.

Mlijeko i ulje zasad su na policama, ali samo od jednog dobavljača, onoga koji je kreirao nove cijene. "Ovo drugo dokle god nemamo novi ulaz - ne možemo prodavati", dodaje.

Najviše novca trošimo na hranu! Savjeti kako smanjiti bacanje hrane i pritom uštedjeti



Vlada je limitirala i cijene svinjskog vrata s kostima i lopatica bez kosti. Sada rez moraju odraditi – dobavljači.

"Ako nam budu spustili cijenu i mi ćemo. Ne možemo kupovati 20, 30 posto skuplje i prodavati jeftinije. Pa bili bi luđaci da idemo u gubitak, a treba platiti ljude, struju, najam, a otkuda?", pita se vlasnik mesnice Bogdan Komparić.

A kako će se rješavati problem starih zaliha?

"To su dosta značajni gubici, i vidjet ćemo da li ćemo to trgovci morati sami prebroditi ili će na neki način pomoći nam država", navodi Ivica Katavić iz Hrvatske gospodarske komore.

Rješenje za povratak artikala na police mali trgovci vide u intervenciji Vlade.

"Ono što smatram da se trebalo napraviti jest, a vidim se da se sad radi, da se reagira na način da se s dobavljačima dogovore ulazne cijene prema nama gdje mi nećemo biti u gubitku", kazao je Damir Aščić iz saveza Udruga malih trgovaca Republike Hrvatske.

Znate li koliko godišnje koštaju dječji topli obroci u školama? ''Toliko je novca pronađeno na računu Dane Škugora''

Vladine mjere koje definiraju cijene devet artikala, upozoravaju stranke umirovljenika okupljene kao "Umirovljenici zajedno", mogu dovesti do umjetno kreirane nestašice proizvoda.

"U svim ruralnim sredinama pa i na našim otocima gdje je nabavna cijena puno veća od određene, doći će do gubitaka i da to spriječe - jednostavno su se trgovci odlučili da povuku tu robu iz maloprodaje", rekao je Milivoj Špika iz Umirovljenika zajedno.

Do kada će police biti prazne – tek ćemo vidjeti.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr