Iz HUP Udruge trgovine u utorak su poručili kako su neugodno iznenađeni prijetnjama ministra gospodarstva i održivog razvoja Davora Filipovića, koji je cijelu trgovinu proglasio nepoštenom te smatraju da umjesto stigmatizacije cijelog sektora treba imenovati stvarne krivce koji manipuliraju cijenama.

"Neugodno smo iznenađeni prijetnjama ministra gospodarstva i održivog razvoja Davora Filipovića koji je cijelu trgovinu, granu gospodarstava koja zapošljava gotovo 200.000 radnika, na današnjem sastanku proglasio nepoštenom", istaknuli su iz Udruge.

Filipović je u utorak nakon sastanka s predstavnicima trgovačkih lanaca i udruženja izjavio kako dizanje cijena zbog prelaska na euro neće proći i da će Vlada učiniti sve da zaštiti standard hrvatskih građana.

"Ono što sam poručio trgovačkim lancima danas, a to poručujem svima onima koji će ovu situaciju prelaska na euro pokušati iskoristiti da zarade na teret naših građana, je da im to neće proći i da će Vlada učiniti sve da zaštiti standard hrvatskih građana", rekao je Filipović, poručujući kako su na stolu sve mjere, od crnih listi do zamrzavanja cijena široke liste proizvoda.

Iz HUP Udruge trgovine u svom današnjem priopćenju navode kako je Zakon o uvođenju eura vrlo jasno definirao pravila pretvaranja cijena i u tome se nisu mogle dogoditi špekulacije od strane trgovaca.

Po toj formuli vrlo je jasno definirano kako se cijene pretvaraju u euro s jasnom odredbo da se zadnja decimala može zaokruživati na gore ili dolje, istaknuli su iz HUP Udruge trgovine napominjući kako su "svi trgovci tu formulu dosljedno provodili".

Navode i da ne prihvaćaju da cijeli njihov sektor bude stigmatiziran te pozivaju nadležne da prozovu i kaznu pojedince ako je negdje bilo prekršaja.

Napomenuli su da je poznato da su u proteklih godinu dana u Hrvatskoj cijene rasle, ali ne zbog uvođenja eura, nego zbog situacije izazvane pandemijom i ratom u Ukrajini. Zato je kontinuirani rast cijena u trgovinama prisutan već oko godinu i pol dana zbog promjena cijena od strane proizvođača i distributera, kazali su u HUP Udruzi trgovine te podsjetili da je inflatorni učinak na cijene hrane u tom razdoblju oko 20 posto.

Trgovci zadnjih godinu i pol nisu mijenjali marže, što je lako provjerljivo preko inspekcijskih službi Državnog inspektorata, istaknuli su iz Udruge trgovine navodeći kako su marže su odlukom Vlade smanjene na 1 ili 5 posto na dijelu proizvoda koji čine oko 10 posto ukupne prodaje.

"Trgovci su spremni razgovarati s Vladom o daljnjim mjerama kako bi zajednički se borili s rastućom inflacijom", poručili su iz HUP Udruge trgovine.

Također napominju kako unatoč značajnom pritisku na dobavne cijene nije došlo do istovjetnog povećanja cijena na policama, mego je većina trgovaca vlastitim naporima uspjela ublažiti takav udar na potrošače.