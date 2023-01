Vatrogasci u Novom Vinodolskom ovaj su vikend imali pune ruke posla. Akcija spašavanja bila je neobična, ali vrlo zahtjevna. Iz nevolje je spašen psić Roki. Nije jedini koji je trebao pomoć spašavatelja!

Akcija spašavanja psa Rokija je trajala više od pet sati. Na ruku spašavateljima nisu išle stijene, uzak prolaz i nepristupačan teren.

"Prvo smo pokušali nekim lakšim načinom da probamo Rokija dozvati da krene sam van, ali Roki svaki put kad bi krenuo nazad bio je dosta uplašen tako da smo se odlučili težim putem, da ćemo ići probijati stijene", opisao je za Dnevnik Nove TV akciju zapovjednik DVD "San Marino" Boris Rečan. Odlomljeno je oko tri metra stijene.

A u nevolju je upao - usred lova. "On je ušao za čagljem u rupu i nažalost s obzirom na to da je čagalj bio manji od njega - čagalj je na drugu stranu uspio izaći, a on je ostao unutra zaglavljen", rekao je iz LD Košutnjak Novi Vinodolski Marijan Hudoletnjak.

"Bio je izrazito poslušan, nije bio nemiran za čudo uslijed štemalice. Bio je malo potresen na kraju, ali je bio u biti sretan. Jako dobar psić", rekao je iz DVD "San Marino" Ivan Tomičić. A u novi lov će brzo. Unatoč kiši i proživljenoj traumi - već je u ponedjeljak željan akcije, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Katarina Jusić.

Prije pet dana akciju su imali i vatrogasci u Rovinju. U rupu duboku oko 15 metara upala je kujica Beta. "U takvim intervencijama najveći je izazov dobiti povjerenje psa i ta operacija je trajala 15 minuta, nakon što smo dobili povjerenje psa", pojasnio je iz JVP Rovinj-Rovigno Milivoj Ivanović.

Iz rupe je prije godinu dana u Lici spašen ris. U spašavanju je sudjelovao i gospićki HGSS. "Isto smo možda vjerojatno i u svijetu jedini gorski spašavatelji u čijoj je kući prespavala takva zvijer", kazao je iz HGSS-a Gospić Tomislav Rukavina.

Sve životinje iz svojih su nevolja izašle žive i zdrave spremne za nove, spretnije avanture.

