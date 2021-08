Hrvatski građani danas opet nisu mogli podići lijekove i doznake u ljekarnama jer je pao sustav za recepte.

Predsjednica Hrvatske ljekarničke komore Ana Soldo potvrdila nam je da je pao Centralni zdravstveni informacijski sustav Hrvatske (CEZIH) zbog čega nije bilo moguće izdavanje lijekova i doznaka na recept u ljekarnama.

Kaže kako se svako malo rade nadogradnje sustava pa on koji put ne radi, no to se obično obavlja vikendom kako bi imali što manje utjecaja na rad ljekarna. Ponekad popravak traje satima, ponekad sat vremena, kaže Soldo te dodaje kako je moguće i da je sustav sad već proradio, ali kako je vikend, otvorene su samo dežurne ljekarne.