Nakon što se sin predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića Marko Milanović prijavio i prošao za stipendiju Grada Zagreba, pojavila se vijest da već prima stipendiju Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO). No, s obzirom na pravila o dodjeljivanju gradskih učeničkih stipendija, postavlja se pitanje: Smije li primati obje? Odgovor je potražio reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić.

Da Marko Milanović ostvaruje iznadprosječne rezultate i u sportu i u nastavi, nije novost. No vijest da je osvojio stipendiju Grada Zagreba izazvala je veliko zanimanje, a ona da već prima stipendiju Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) još veće.

Predsjednik Republike Zoran Milanović uopće se ne boji da bi nešto moglo biti sporno, naime, kako je kazao ranije početkom mjeseca: ''Neću reći "pustite mog sina na miru", nemam nikakvih problema da mi se maltretira familija, pristali smo na to, ja sam ih uvukao u to. Marko je punoljetna osoba, pitajte ga, i usput je dobar sportaš, vrhunski sportaš, i prima nekoliko stipendija. To će sad izazvati još veći jal i mržnju, ali to je ostvario rezultatima. Krvavim, doslovno.''

No u pravilima o dodjeli stipendija Grada Zagreba stoji kako nitko uz nju ne može istovremeno primati još jednu stipendiju koja se financira javnim novcem. Milanović kao vrhunski sportaš već prima jednu od Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO).

Njegov trener iz hrvačkog kluba Metalac Nikola Starčević objašnjava da i ovdje sve ovisi o rezultatima: ''Kriteriji jasno utvrđuju koji su to rezultati kojima on automatski postaje stipendist HOO-a. Sve ide preko Hrvatskog hrvačkog saveza, koji je direktan posrednik između sportaša i HOO-a.''

Iz Grada Zagreba poručuju da su tek odabrali tko stipendiju treba dobiti te da tek predstoji potpisivanje ugovora sa stipendistima, pri čemu je jedna stvar ključna.

''Ako se odluči za stipendiju Grada Zagreba, ugovor o dodjeli one druge stipendije treba razvrgnuti i vratiti novac ili kako mu već stoji u tom ugovoru u kojem su specificirani uvjeti pod kojima se ugovor može razvrgnuti'', objasnio je Pavel Gregorić iz Povjerenstva za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za izvrsnost.

Drugim riječima, Marko Milanović brzo će morati odlučiti želi li stipendiju Grada Zagreba od 385 eura mjesečno ili Hrvatskog olimpijskog odbora od 155 eura.

A može li se dogoditi da Grad odustane od stipendiranja sina predsjednika Republike? ''To se teško može dogoditi, kako je neslužbeno doznao Dnevnik Nove TV iz Grada'', kazao je reporter Hrvoje Krešić.

''Odluka je zapravo na pojedincu. Prilikom potpisivanja ugovora o stipendiranju treba se potpisati i izjava kojom stipendist jamči da ne prima nikakvu drugu stipendiju koja se financira javnim novcem i da na taj način nije u nekoj nedozvoljenoj poziciji. Ono što treba napraviti prije toga ako prima neke stipendije koje su financirane javnim novcem što je u ovom slučaju stipendija HOO-a. Treba razmisliti i donijeti odluku koju će stipendiju primati'', istaknuo je Krešić.

Predsjednikov sin ponovno u fokusu javnosti, Milanović u svom stilu: "Krademo, mi vam volimo maznuti"

Milić odgovorio Milanoviću: "Promotor mržnje koji truje hrvatsko društvo, zlonamjerno i svjesno laže"

Iz sportskog kluba Marka Milanovića, dodao je, napominju i da ''kada je aplicirao za dodjelu stipendije Grada, još uvijek nije bila donijeta odluka HOO-a o stipendiranju posebno nadarenih i uspješnih mladih sportaša tako da u tom trenutku nije ni postajala mogućnost da se primaju dvije stipendije istovremeno. No, u svakom slučaju, odluku će morati donijeti.''

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.