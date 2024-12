Četveročlano kućanstvo svaki dan ispusti u zrak gotovo nezamislivih šest do dvanaest litara vode. Topli zrak u stambenim prostorima može apsorbirati više vlage od hladnog zraka izvana. To znači da je i stan vlažniji te treba u potpunosti izmijeniti zrak barem tri do četiri puta dnevno, pogotovo ako ste cijeli dan kod kuće, piše fenix-magazin.de.

Na važnost provjetravanja prostorija zimi upozoravaju brojni stručnjaci. Razlog se krije u vlažnom i ustajalom zraku u prostorijama, a evo i koliko često i koliko dugo treba provjetravati.

Za pravilnu izmjenu zraka na temperaturama ispod ništice dovoljno je tri do pet minuta provjetravanja kada je vanjska temperatura niska ili ima vjetra.

"Suprotno onome zbog čega se često strahuje, unutarnji zidovi teško se mogu ohladiti pažljivom ventilacijom", objašnjava Frank Lange, direktor Udruge Fenster + Fassade.

Udruga detaljno preporučuje:

Temperature ispod 0 stupnjeva: Ako je hladnije od 0 stupnjeva, otvorite prozore samo na 5 minuta.

Temperature između 0 i 10 stupnjeva: Na ovim temperaturama dovoljno je oko 10 minuta ventilacije.

Iznad 10 stupnjeva: Ako je temperatura viša od 10 stupnjeva, prozori se mogu otvoriti na 15 minuta.

Prozore treba uvijek otvoriti i nakon spavanja ili nakon kuhanja.

Najbolje vrijeme za prozračivanje ovisi i o uporabi prostorije. Primjerice, nakon tuširanja, kupanja, kuhanja ili spavanja potrebno je odmah izmijeniti vlažan zrak.

Spavaću sobu treba dobro prozračiti odmah nakon ustajanja, a često provjetravanje potrebno je i prilikom sušenja rublja u stanu, bilo da je riječ i stalku za rublje ili o sušilici.

Mnoge biljke i akvariji također su izvori vlage zbog kojih treba provjetravati prostorije.

Preporučuje se da temperatura u stanu bude između 18 i 22 stupnja, a relativna vlažnost zraka između 40 i 60 posto, no visina vlažnosti zraka ovisi i o stanju zgrade i vanjskoj temperaturi.

U dobro izoliranoj zgradi ni 60 posto vlage ne bi trebalo predstavljati problem neko vrijeme, no ako je izolacija loša, čak i 40 posto vlage na toplinskim mostovima i u kutovima prostorija može biti previše za hladnih dana.

Upravo je zato važno otvoriti prozore čak i na temperaturama nižim od nule.

Tijekom provjetravanja treba smanjiti temperaturu na radijatorima, a tek nekoliko otvaranja prozora neće biti dovoljno da se riješite vlage nakupljene u ručnicima, poplunima ili na površinama zidova i namještaja, tvrde stručnjaci.