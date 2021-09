Osvajače medalja na Olimpijskim i Paraolimpijskim igrama u Tokiju jučer je primio premijer Andrej Plenković. Tom prilikom uručene su im novčane nagrade koje su propisane zakonom i među najmanjima su u okruženju. Po načelu jednakosti, paraolimpijci i olimpijci nagrađeni su istim iznosima, no uvjeti za trening i plaće daleko su od jednakih.

Srebrni paraolimpijac Velimir Šandor u Gorici, kaže, ima najbolje uvjete. No to je, dodaje, iznimka, a ne pravilo. Dok olimpijci žive od sporta, paraolimpijci se sportom bave uglavnom uz posao.

"Ja sam dao otkaz da se pripremim za taj Tokio jer ne možeš to izdržati ni psihički ni fizički. Ta me situacija dovela do toga da sam sedam mjeseci bio bez ikakvih primanja", rekao je Šandor.

Primanja olimpijaca variraju, no za razliku od paraolimpijaca, oni najbolji mogu računati i na sponzore.

"Ne živimo kao nogometaši ili košarkaši koji igraju u NBA, ali za hrvatske prilike moram priznat da živimo jako dobro", rekao je zlatni olimpijac Martin Sinković.

Država im i nakon karijere nudi posao u Ministarstvu obrane, a to se ne nudi paraolimpijcima. Osim toga, jedan loš rezultat ih dijeli od gubitka stipendija.

"Ja znam puno puno sportaša koje nisu sad osvojili medalje u Tokiju i već su razmišljali što će raditi kad dođu doma jer ostanu bez stipendije. To je nažalost naša stvarnost", rekla je paraolimpijka Helena Dretar Karić.

Koliko susjedni olimpijci dobivaju za medalje?

Žive od jednih od drugih Olimpijskih igara i nagrada države. Danas je za osvajače medalja država izdvojila oko 6,5 milijuna kuna.

"Ja osobno mislim da bi te nagrade trebale biti veće pogotovo kad se vidi da kakva je situacija u okruženju", rekao je Zlatko Mateša, predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora.

Hrvatska zlatnu medalju nagrađuje sa 27.800 eura, srebrnu sa 17.300 i brončanu sa 12.300 eura. Slovenci zlato nagrađuju s 40 tisuća eura, srebro približno kao i mi, a za broncu daju 15 tisuća eura. Crna gora daje 35, 30 i 25 tisuća eura, Srbija je izdašnija sa 70, 60 i 50 tisuća eura, a najviše novca daje Kosovo: čak 100 tisuća eura za zlato, te 60 i 40 tisuća eura za srebro, odnosno broncu.

"Moramo sad dignuti te naknade prije Pariza. Možda će to biti dodatna motivacija, makar se meni čini da vi igrate iz drugih poriva i da trenirate zato što volite sport i želite uspjeh", rekao je premijer Andrej Plenković tijekom susreta s olimpijcima i paraolimpijcima.

Nogometaši koji su i dalje daleko najbolje plaćeni. Iako je svaki igrač Vatrenih za srebro u Rusiji od države dobio oko 10 tisuća eura, budžet im je podebljao HNS od nagrada FIFE te je svaki dobio po 380 tisuće eura bruto.

