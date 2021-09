Izazovne okolnosti nisu spriječile održavanje Infobip Shifta - najvećeg susreta developera u Europi.

U Zadru se okupilo 3000 ljudi, a još 13.000 ih je online. Naime, sve je počelo prije 10 godina kao mala startup konferencija, a sada privlači neke od najvećih svjetskih tehnoloških kompanija.

O čemu se radi, objasnio je gost Vijesti Nove TV Izabel Jelenić, jedan od suosnivača tvrtke Infobip.

"Sve je počelo prije 10 godina kad su Ivan Burazin i njegov tim počeo raditi jednu ovakvu konferenciju. Mislim da je u tih 10 godina napravljena jedna odlična stvar, došli su do jedne sjajne konferencije i drago mi je da su se i oni pridružili Infobipu jer se sjajne stvari događaju u Zadru", kazao je Jelenić.

Na pitanje kakav učinak jedna takva konferencija ima na domaću IT scenu, hoće li se izroditi nove poslovne mogućnosti, Jelenić odgovara: "Apsolutno da. Ovo je jedna velika konferencija na koju smo uspjeli privući velike strane kompanije i postaviti Hrvatsku, ne samo na mapu regije i Europe, nego na mapu čitavog svijeta. Znate da su tu bili Amazon, Google i Microsoft".

"S druge strane, pokazali smo doma, mladim ljudima, da se odličan posao može raditi iz Hrvatske. To je bio dio konferencije, iskustva onih koji su to prošli i korake kroz koje su prolazili, puno se moglo naučiti od njih iz prve ruke", dodao je Jelenić.

Potencijal IT sektora velik

Kaže kako je potencijal IT sektora kod nas jako velik.

"Sve ovo što se zadnje vrijeme događa po medijima, uspjesi hrvatskih IT kompanija, to je sve rezultat dugotrajnog rada tih ljudi i čini mi se da je po statističkim podacima, IT trenutno najbrže rastući sektor u Hrvatskoj. Ne radi se tu samo o posljedicama COVID-a, sve je to krenulo i ranije. Bitna je strateška orijentacija Hrvatske na IT kao sektor kako bi se pomoglo ljudima i stvari ubrzale. IT ima potencijala i on je ogroman, to se vidjelo na konferenciji", rekao je.

IT industrija je brzorastuća i suočava se s nedostatkom radne snage. Jelenić navodi da se radi o realnom problemu.

"No to nije nešto što je tipično za Hrvatsku, tako je posvuda u svijetu. Mislim da su izmjene zakona, poput uvođenja digitalnih nomada, korak u pravom smjeru. Tu možemo napraviti i daljne pomake kako bi se olakšalo dovođenje i zapošljavanje stranaca. Oni tu dobivaju plaće, tu se događa potrošnja i to bi bila korist za IT sektor i za hrvatsko gospodarstvo", objasnio je.

Veliki interes mladih ljudi

Jelenić smatra da domaći developeri imaju mogućnosti rada na globalnom tržištu.

"To se pokazuje kroz primjere uspješnih firmi. Dobri smo i možemo konkurirati po čitavom svijetu. Naše tvrtke koje su tu stasale afirmirale su se u cijelom svijetu. Veliki je interes mladih ljudi, tu ima puno posla i budućnosti za Hrvatsku, a potencijal je ogroman", rekao je Jelenić.

Kaže da je ideja konferenciju učiniti još većom, proširiti je i dovesti više ljudi iz Europe i proširiti se i na američko područje. "Da bude doista poznata kao svjetski najbolja konferencija", zaključio je Jelenić.

