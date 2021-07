Milan Bandić sa svojim je vozačem često razgovarao o poslovima u Zagrebu. Istražitelji su ozvučili automobil i snimili razgovor između gradonačelnika i njegova vozača Ivana Jurčića o Adventu.

Prošle godine u srpnju istražitelji su snimili razgovor između Milana Bandića i njegova tadašnjeg vozača Ivana Jurčića. U automobilu su razgovarali o tome kako moraju privremeno iz igre s adventskim kućicama izbaciti njegova drugog vozača Zdravka Krajinu i "kralja Adventa" Denisa Mohenskog zbog policijskih izvida, piše Jutarnji list.

"Ova dvojica ne smiju biti blizu, biti tamo, samo ovu godinu. Neka ne preskoče, ali neka ih nema tamo, neka ide preko nekog šestog, vašeg ili njihova, nebitno", rekao je Jurčić.

"To je jasno, ne smije ih biti nikako", složio se Bandić. "Idealno bi bilo da pauziraju ovu godinu jer je ovo izborna godina", nastavlja vozač. "Ne može ni Zagi ni oni", dodaje Bandić.

Krajem ožujka 2020. godine u automobilu je, primjerice, Bandić razgovarao sa svojim vozačem Zdravkom Krajinom. "Što smo ćapili, ćapnuli smo...", kaže mu Bandić. "Dobro, imamo mi još love, imamo mi još 950 hiljada, vi imate...", kaže mu Krajina.

U jednom razgovoru snimljenom pola godine kasnije Krajina se žali Bandiću na problem s nekim računom koji je, kako je smatrao Krajina, trebala podmiriti Turistička zajednica.

"Moramo, šefe, vidjeti što ćemo, da otpišemo tih 160.000 Turističke ili što ćemo jer to je stvarno naša lova s računa kojim smo im tada izišli u susret kad je bila ona frka."

"Dobro, sve u redu", uzvraća mu Bandić. "Naravno, kad smo to platili, onda su oni brzo zaboravili da smo to napravili za njih", dodaje Krajina. "To ste vi umjesto Turističke platili?" pita ga Bandić.

"Da, bio je dogovor da će Turistička to platiti nama, a na kraju mi smo platili, ali oni nisu platili nama", govori Krajina. "To je dvadeset, dvadeset i dvije tisuće eura, nije to za bacit", konstatira Bandić. "Nije to virtualna lova...", ubacuje se Krajina. "Da, da, to su naše pare", zaključio je razgovor Milan Bandić.