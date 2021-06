U utorak je u Zagrebu u tri USKOK-ove i policijske akcije uhićeno nekoliko osoba. Sve ih povezuje jedno ime - Milan Bandić. Mislav Bago komentirao je za Dnevnik Nove TV dosad neviđen broj uhićenja u jednom danu.

Uhićenja su povezana s koruptivnim kaznenim djelima koja su povezana za nekadašnju gradsku upravu, zagrebačkim Adventom i Dječjom bolnicom Srebrnjak. Među uhićenima su glavni ravnatelj HRT-a Kazimir Bačić, Denis Mohenski - tzv. ''kralj Adventa'', Jelena Čeklić, Andreja Šulentić, Zdravko Krajina, Vladimir Džajo i Ana Stavljenić-Rukavina.

Akcija Advent

Već pet godina priča se o pogodovanjima kada je u pitanju čuveni zagrebački Advent. Miroslav Škoro i Tomislav Tomašević govorili su o tome, kao i Dario Juričan koji je gradonačelničku kampanju temeljio isključivo u tom pravcu.

''Treba bit pošten. Jedno je ono što se priča po kafićima i ulici, ali treba to imati potkrijepljeno dolazima. Očito su se ove istrage dugo radile, ali je taj ključan trenutak bio vjerojatno smrt Milana Bandića i za pretpostaviti je da su neki ljudi iz tog slučaja htjeli olakšati dušu ili kupiti sebi slobodu pa su prokazali cijelu operaciju Advent, kako su se kućice dijelile'', zaključio je Bago.

U velikoj akciji USKOK-a danas sedmero uhićenih: Tijekom večeri pristižu u službene prostorije na ispitivanje, detalji najavljeni za četvrtak

''Drukanjem'', govori Bago, Bandićevi ljudi htjeli su se osigurati i kupiti svoju slobodu. ''Mnogi će vrlo vjerojatno pokazivati njega (Milana Bandića), no ti svi ljudi koji će sebe htjeti olakšati isto na sebi nose teret ili krivnju svega što je činjeno ili nije činjeno da Zagreb danas izgleda kako izgleda. Ne sumnjam da će mnogi kupovati svoju slobodu potapajući druge. Nažalost, sve upućuje na to da će svi putevi voditi prema Milanu Bandiću'', objasnio je.

Pravomoćna presuda = dugogodišnje čekanje

Racionalan i prihvatljiv prijedlog da se ne čeka desetljećima na pravomoćnu presudu je, govori Bago, prijedlog Plenkovićevog koalicijskog partnera Radimira Čaćića. ''Ovo su Uskokovi predmeti, politički ili da tako kažem medijski vidljivi predmeti. On je predlagao da se izmijeni Zakon o kaznenom postupku da kad suđenja počnu, ne završavaju dok se ne ispitaju svi svjedoci i to bi onda moglo trajati nekoliko mjeseci, a ne kao što sada traje nekoliko godina ili desetljeća'', govori. Lista onih koji desetlječima čekaju je podugačka - od Ive Sanadera do Nadana Vidoševića i Branimira Glavaša.

Andrija Jarak prati razvoj situacije ispred USKOK-a: "Istražitelji su Bačiću našli još jednu nekretninu. Odveli su ga na pretres"

''To bi poslalo jednu poruku - da pravda mora biti brza i efikasna. Tada ćemo vjerovati hrvatskom pravosuđu. Do tada, nažalost, mnogi ne vjeruju'', zaključio je Mislav Bago.

