Vučemilović o potpori HDZ-u i šefu stranke: "Ja sam žeton? Pa on je to dogovarao"

Zašto je Vesna Vučemilović dala ostavku na sve stranačke funkcije u razogovoru je otkrila novinarki Dnevnika Nove TV Matei Drmić.

"Kad sam imala malo više vremena vidjeti što se pisalo, što su izjavljivali, pa i moj predsjednik stranke, usitinu nisam imala izbora nego dati ostavku na sve funkcije koje sam obnašala u Hrvatskim suverenistima i zahvaliti se na suradnji te zaželjeti kolegama sve najbolje u privatnom i poslovnom životu", na početku je rekla Vesna Vučemilović te dodala da bi, po njenom mišljenju, ljudi koji obavljaju čelne funkcije u strankama ipak trebali "mao mudriji i ne reagirati na špekulacije kojih u ovo postizborno vrijeme ima, a brojne su neutemeljene".

Pročitajte i ovo Iz minute u minutu Kolakušić podnosi ostavku na mjesto u Saboru: Poznato tko će ga zamijeniti

Vučemilović će ostati član stranke.

"Vidim da se retorika i dalje zaštrava. Ne vidim zašto jer moja ostavka ne bi trebala biti baš toliko čudna, to je najnormalnija stav, izabrat će se netko drugi", dodala je.

Osvrnula se i na to što će biti ako je izbace iz stranke.

"Ako žele, neka me izbace, to je njihovo pravo", rekla je.

Suverenistica je komentirala i izjavu šefa Suverenista Marijana Pavličeka da je Vesna Vučemilović "žeton godine".

"To nije u redu. To je retorika koja nije primjerena i neosnovana je, ali sve je počelo onom mojom izjavom da ja ne dozvoljavam nikome da pregovara u moje ime sa strankama ljevice i očito to nekima nije dobro sjelo. Ja idalje stojim iza svojih riječi, stavova i principa i ne odstupam od toga", rekla je Vučemilović.

Pročitajte i ovo Ledena kiša VIDEO Jako nevrijeme pogodilo Slavoniju: Led zabijelio tlo, kiša uzrokovala bujice

U ovo postizborno vrijeme, Vučemilović je razgovarala s Andrejem Plenkovićem.

"Svi razgovaraju sa svima. Svi razgovaraju, a samo jedni pregovaraju. Koliko ja vidim, pregovara jedino Domovinski pokret, a ovi svi razgovori su manje-više neformalne prirode i bilo bi nekorektrno, neumjesno i nepristojno o tome govoriti u javnosti", rekla je Vesna Vučemilović i dodala da uopće ne razmišlja o potpori HDZ-u za okupljanje saborske većine.

"To trenutno nije na stolu. Ja sam vrlo jasno rekla s kim ne želim i neću, nakon toga sam postala žeton, ali ja od svojih principa ne odustajem. O hipotetskim situacijama nema potrebe govoriti. Sve te špekulacije oko mene i kolege Zurovca su samo bacanje pijeska u oči i spinova", zaključila je Vučemilović.

Pročitajte i ovo Pogođen kamp Dramatični napad na ruske vojnike u Ukrajini: Američki taktički raketni sustavi pogodili poligon u Luhansku

"Treba razgovarati, ali pitanje je što bi taj potpis donio ako ih već ima preko 80, znači većina je već složena", rekla je.

Za kraj, Vučemilović je podsjetila kako je stranka Hrvatski suverenisti već u koaliciji s HDZ-om u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a to je dogovarao sam Paviček, te u gradu Dubrovniku, dok su u koalciji s Domovinskim pokretom u Vukovaru.

"Kad smo već kod žetona, mogao bi taj red biti poduži", rekla je Vučemilović.