Dramatični napad na ruske vojnike u Ukrajini: Američki taktički raketni sustavi pogodili poligon u Luhansku

Ruski vojni analitičari su podijelili snimke snimljene dronom koje prikazuju kako su deseci ruskih vojnika na poligonu u ukrajinskoj regiji Luhansk bili gađani američkim taktičkim raketnim sustavima dugog dometa (ATACMS).

Snimak je podijelio volonter s GeoConfirmed, OSINT računom koji geolocira vizualni sadržaj iz rusko-ukrajinskog rata.

"Ukrajinski napad ATACMS-om, s četiri ATACMS-a, uključujući jedan neispravan, pogodio je rusko područje za obuku u Možnjakivki, Luhanska Oblast. Na temelju snimke, gubici će biti značajni. Udaljeno 80 km iza crte bojišnice”, rekao je, dijeleći fotografije koje prikazuju učinak prvog udara.

Seems like 🇺🇦did another ATACMS strike near Kuban, Luhansk.



Action starts at 03:50. A dud and 3 hits within a minute. pic.twitter.com/aGP4cWKY07