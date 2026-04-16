U tijeku velika potraga za Tvrtkom: Izašao iz taksija i gubi mu se svaki trag

U Zagrebu je prije dva dana nestao 39-godišnji Tvrtko Leović.

Tvrtko Leović rođen je 1987., hrvatski državljanin s prebivalištem u Slavonskom Brodu, a s boravištem u Zagrebu. Na stranici Nestali.hr navodi se da je nestao 14. travnja. Visok je oko 180 cm, smeđe kose i smeđih očiju, jače tjelesne građe, ovalnog lica, sa srednje izraženim nosom i ušima.

U trenutku nestanka bio je odjeven u donji dio trenirke bež boje. Nestanak vodi Policijska uprava zagrebačka. Udaljio se s adrese na Velikogoričkoj cesti.

Vatrogasci DVD-a Bukovac u srijedu su nakon dojave tragali za nestalim na području Medvednice.

Na teren su upućena dva vozila i šest vatrogasaca, a u akciju je uključen i dron kako bi se što učinkovitije pretražio zahtjevan teren. Jučerašnja potraga za nestalom osobom na području Medvednice završena je u 22 sata, nažalost bez pronalaska tražene osobe.

Pretraživano je područje oko planinarskog doma Runolist, Leustekove i Bikčevićeve staze. Tijekom pretrage pronađeni su određeni detalji koji bi mogli biti povezani s nestalom osobom, no za sada nije potvrđeno da pripadaju traženoj osobi.

Policija i HGSS su uključeni u potragu, a obitelj i prijateljji Tvrtka mole i pomoć sugrađana.

"Tražimo osobu sa slika koja je zadnji put viđena kod Trgovačkog centra Meridijan u Zagrebu (Gračanska cesta) između 13 i 14 sati.

Izašao je iz Bolta kod Trgovačkog centra Meridijan. Odijeven je u crnu jaknu i crnu trenirku s bijelom crtom. Od tada mu se gubi svaki trag.

Policija je uključena u potragu, ali molimo i vašu pomoć!

Molimo vas:

1. Ako ste prepoznali osobu ili je vidjeli u blizini Meridijana, Gračana, žičare ili na Sljemenu nakon 13 sati, molimo javite nam.

2. Ako ste vozač s dash-cam kamerom koji je prolazio tim dijelom grada u navedenom periodu ili pak kasnije, molimo provjerite snimke", moli obitelj i prijatelji.