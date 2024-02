Plemenite životinje u središtu stoljetne tradicije: "Tko je progutao konjsku dlaku, to ostaje do kraja života"

Šokačka pjesma, narodne nošnje koje se s ponosom nose i široka slavonska duša u kojoj se čuva posebno mjesto za prekrasnu životinju koja je Slavonce stotinama godina, vjerno, pratila u stopu.

"Konj je jedna nezamjenjiva životinja. U njegovim očima vidite svu tu ljepotu i njegovu dobrotu. Šokci su se s konjima rađali, radili, privređivali, išli u ratove, a na kraju i u moje vrijeme, kolike smo sa konjima i sahranili", ispričao je Marko Maroševac iz Konjogojske udruge Stari graničari.

Pokladno jahanje na Šokačkom sijelu stoljetna je tradicija, koju nije uspjela spriječiti ni korona ni afrička svinjska kuga. Uzgoj konja ponos je Slavonije.

"Konji se moraju potkovati da bi kopito imalo zaštitu od trošenja. Ako je konj bos, potrošio bi brzo kopito i to bi ga boljelo znači, potkova je zaštita, kao cipela", objasnio je Adam Svirčević iz Županje.

Konj je i statusni simbol. Jahali su ga carevi, plemići, veliki vojskovođe, ali konj je bio i radna snaga, vukao plug, osiguravao hranu na stolu. Njemu u čast pjeva se pjesma u koju se uključilo i staro i mlado.

"Pazi se tako što ga hranim i potkivamo ga i londžiramo i vježbamo na njemu. Brinem se o njemu. To su naši konji i zbog tog ih volimo", dodao je Marko Svirčević.

I pjesma kaže da su na njima županjski graničari čuvali granicu od Turaka, pa gdje god pokladni jahači dojašu, domaćinu je čast dočekati i ugostiti jahače.

"Posebna je veza između čovjeka i konja. Pa iako ova prekrasna životinja ima najveće oči od svih kopnenih sisavaca, ona vas itekako sluša jer može prepoznati, ljudske emocije u glasu", izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV Tin Kovačić.

"Kad kažu doslovno da su dva tijela jedna duša, to je tako. Prije se to reklo, onaj tko je progutao konjsku dlaku, to ostaje do kraja života, to je stvarno ljubav neraskidiva", istaknula je Lara Deža.

Jahači će domaćinu uzvratiti pjesmom i obećati da će čuvati i njegovati tradiciju svojih predaka.

