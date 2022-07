Načelnk općine Murter-Kornati Toni Turčinov službenom je karticom 2019. godine plaćao usluge u austrijskom bordelu. U klagenfurtskom klubu La Cocotte triput je upotrijebio općinsku karticu, i potrošio ukupno 1.560 eura.

Sveukupno je platio tri računa za različite usluge, dva od 600 i jedan od 360 eura, objavio je Telegram.

Njihovi su novinari prvi put kontaktirali Turčinova u ponedjeljak, 4. srpnja, kako bi razgovarali s njim o spornim računima. Tada je izjavio da se ne može sjetiti na što je točno potrošio taj novac, i da prije davanja odgovora "prvo mora stupiti u kontakt sa svojim zaposlenicima".

Nekoliko dana kasnije stigao je prvi službeni odgovor. Načelnik Turčinov priznao je kako je bio "na večernjem druženju" u bordelu s, citiramo dalje, "potencijalnim gostima i domaćinima”. Tvrdi da je sporne račune platio općinskom kartisom slučajno. Kaže, naime, da je - slučajno pomiješao kartice.

Račun u bordelu, kaže, htio je platiti privatnom karticom, ali je pogreškom iz novčanika izvadio službenu. "Moja privatna i službena kartica iste su banke i u tim večernjim satima došlo je do omaške zbog koje se ispričavam svojim mještanima", napisao je u odgovoru za Telegram.

Za takve slučajeve i stvarne pogreške postoji određena procedura kojom se javni novac vraća u proračun. Međutim, načelnik Turčinov to još uvijek nije napravio. Dakle, nije vratio novac, nego tvrdi da je riješio dug time što je platio svojom karticom troškove smještaja za općinsku delegaciju.

Još se uvijek ne zna kome je on to platio smještaj i gdje, te zašto to opravdava trošenje proračunskog novca na privatnu razonodu.