Tomašević predstavio novi centar za gospodarenje otpadom: "Napravit ćemo ono što se 20 godina obećava"

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević je na konferenciji za medije predstavio idejno rješenje za Centar za gospodarenje otpadom (CGO) Grada Zagreba i Zagrebačke županije, koji bi trebao biti završen do 2028. godine.

"U siječnju ove godine je Gradska skupština Grada Zagreba usvojila je studiju izvedivosti za izgradnju cjelovitog sustava za gospodarenje otpadom na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije i podržala izgradnju CGO u Resniku. Time su usvojeni i tehnologija i lokacija vezani za centar koji će zatvoriti odlagalište Jakuševec, što se obećava već 20 godina", rekao je Tomašević.

"U srpnju ove godine je i Skupština Zagrebačke županije usvojila tu studiju izvedivosti, budući da se radi o zajedničkom centru. To tako mora biti zbog nacionalnog plana za gospodarenje otpadom koje je Vlada usvojila prošle godine", dodao je Tomašević predstavljajući centar koji će prema procjenma koštati oko 140 milijuna eura.

Samo je u Resniku, ustvrdio je, moguće napraviti takav centar.

"To zemljište je površine milijun kvadratnih metara i to je najveće zemljište u Zagrebu koje je u vlasništvu Grada. Jedino je tamo moguća lokacija za CGO", ustvrdio je gradonačelnik.

Još treba, pojasnio je, odlučiti ima li smisla graditi energanu u kojoj će se obrađivati gorivo iz otpada.

"Ako ćemo ju graditi da bude isplativa, onda bi trebala isporučivati i toplinu koja će se koristiti za centralno grijanje kućanstava. Cijeli proces treba završiti ishođenjem lokacijske dozvole. Očekujemo da proces završi do listopada do 2026., nakon čega krećemo u proces izgradnje te planiramo izgraditi CGO do 2028.", najavio je.

"Rokovi su ambiciozni, ali s obzirom na problem, moramo biti ambiciozni i to očekujemo i od od drugih državnih institucija", zaključio je.

Ustvrdio je da je trenutni sustav odvajanja otpada u Zagrebu najgori mogući.

"To je istina što se tiče kvalitete života, mirisa i situacije na Jakuševcu. Radi se o najjeftinijem i najgorem modelu odvajanja otpada. Mislim da nijedan glavni grad osim Zagreba nema odlagalište takvog tipa", napomenuo je.

