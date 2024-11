VIDEO Misteriozni poziv usred presice, mikrofon je sve uhvatio: "Ne spominji udar interkontinentalnom raketom!"

Glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Ruske Federacije Maria Zaharova, ako je suditi prema videu, dobila je strogo naređenje muške osobe preko mobitela tijekom konferencije za medije.

Misteriozni glas preko mobitela rekao joj je da ne komentira udar Rusije interkontinentalnim balističkim raketama na Ukrajinu.

Zračne uzbune oglasile su se rano u četvrtak diljem Ukrajine zbog novih ruskih napada hipersoničnim, interkontinentalnim i krstarećim raketama.

Hipersonični Kinžal pogodio je regiju Dnjipra, prenosi novinska agencija Ukrinform. Raketa je lansirana s borbenog zrakoplova MiG-31. Vojni guverner regije Serhij Lisak rekao je da je u napadu pogođeno industrijsko postrojenje u Dnjipru te su u gradu izbila dva požara.

It’s almost funny. During the press-conference today, a mysterious voice calls the speaker of 🇷🇺 MFA & tells her to say nothing about ballistic missile strike against 🇺🇦 Dnipro last night.

The press hears every word though.#StandWithUkraine pic.twitter.com/3krBKQEdkA