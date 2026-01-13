Tomašević otkrio planove za 2026. godinu: "Povećat ćemo naknadu za novorođenčad"

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić sazvali su na konferenciji za medije zbog osvrta na 2025. i planovima za 2026. godinu.

Mišić je na početku konferencije za medije rekao da će podsjetiti na najvažnije odluke koje su donesene u 2026. godini.

"Nakon godina nereda, donesen je novi GUP, a povećana je satnica pomoćnicima u nastavi", napomenuo je.

"Jedna od stvari o kojoj nismo toliko pričali je novo povećanje naknade za novorođenčad sa 600 na 800 eura. Javna rasprava je pri kraju u vjerujem da ćemo u siječnju to imati na dnevnom redu", najavio je Mišić.

Napomenuo je da su za Zagreb ključne dvije teme: gospodarenje otpadom i promet.

"Sigurno je da ćemo u ovoj godini posvetiti pozornost dvjema temama koje značajno utječu na život građana", najavio je.

Tomašević o najbitnijoj odluci

Zagrebački gradonačelnik rekao je da je donošenje GUP-a bila najvažnija odluka ne samo prošle godine, nego u više od četiri godine koliko je on na vlasti.

"Kapitalna ulaganja u gradnju i nadogradnju objekata društvene namjere su povećana. To je ono što građani najviše osjećaju: vrtići, škole, sportski, kulturni objekti", napomenuo je.

Također je naveo neke projekte koji će ove godine biti završeni.

"Bit će gotovi radovi u Sarajevskoj, gdje se proširuje cesta i otvara pruga za tramvajski promet. To je prva tramvajska pruga u 20 godina", rekao je Tomašević.

Tijekom narednih godina, nastavio je, najviše će se govoriti o pet projekata: Kongresni centar, Centar za gospodaranje otpadom, stadio na Maksimiru, Projekt Zagreb i Jarunski most.

O naknadi za novorođenčad

Mišić je upitan o naknadi na novorođenčad. Novinar je istaknuo da je za vrijeme gradonačelnika Milana Bandića naknada za treće dijete bila 7200 eura, a sada je naknada jednaka za svako dijete.

"Odluka vlasti u proteklom mandatu da za svako dijete ide jednaka naknada i to nam je omogućilo treće povećanje naknade za novorođenčad, koja je sada 3,5 puta veća nego što je bila za prvo dijete, odnosno više nego duplo veća za drugo dijete. Dakle, razlika je samo u trećem djetetu", odgovorio je Mišić.

Tomašević je upitan o uklanjanju snijega.

"Što se tiče obveze da se počiste nogostupi ispred institucija i stambenih zgrada, znam da je podijeljeno oko 400 upozorenja, a za kazne ne znam. Vjerujem da je većina ljudi to počistila nakon upozorenja", rekao je.

Dodao je da je po pitanju snijega generalno zadovoljan radom gradskih službi.

"Međutim, vidim mjesta za napredak i o tome ćemo raspravljati na brojnim sastancima. Mjesta za napredak vidim u čišćenju nogostupa i mislim da tu moramo biti spremni za sljedeću sezonu", naglasio je.

Centar za gospodarenje otpadom

Tomašević se osvrnuo i na otvaranje Centra za gospodaranje otpadom.

"Očekujem da resorno ministarstvo ovog mjeseca odluči o studiji utjecaja na okoliš. Ako ga usvoji, a ne vidim razlog da ga ne usvoji, mi možemo ići u lokacijsku dozvolu", objasnio je.

"Uskoro će ići javna nabava za projektiranje i izgradnju Centra. Projektiranje će sigurno biti ove godine, a jedina je dilema hoće li neki aspekti gradnje krenuti krajem ove godine ili početkom 2027. godine", dodao je.