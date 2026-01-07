FOTO/VIDEO Snijeg zatrpao Zagreb, iz Grada objavili: "Očišćene su sve glavne ceste"

Snijeg je stvorio brojne probleme, osobito u prometu, u većem dijelu Hrvatske pa tako i u Zagrebu.

U srijedu ujutro na Maksimiru su izmjerena 24 centimetra snijega, na Griču 22, a na aerodromu 29, od čega 14 centimetara novog. Na Puntijarki na Medvednici izmjereno je ukupno 49 centimetara od toga 19 centimetara novog snijega.

Snijeg u Zagrebu 7.1. 2026. - 2 Foto: Damjan Tadic/Cropix

Iz Grada su priopćili da je svih 2500 kilometara cesta prohodno te da tramvaji voze uz povremene zastoje koji se brzo rješavaju, a isto tako i autobusi, uz određene izmjene i djelomične poremećaje, prvenstveno na brdskim linijama.

Iz Holdinga također napominju da su ralice za čišćenje snijega do šest sati ujutro prošle sve ceste kojima ide javni gradski prijevoz te da su prohodne za prometovanje, a nastavljaju čistiti snijeg na 2500 kilometara cesta, raskrižja, mostova i nerazvrstanih cesta.

"Tijekom noći u Zagrebu je došlo do prestanka padalina, što je omogućilo učinkovitije čišćenje prometnica. Sve raspoložive ekipe Zagrebačkih cesta radile su na održavanju prohodnosti cesta u Zagrebu", izvijestio je u srijedu ujutro Zagrebački holding.

Ističu da su zbog velike potrošnje soli dodatno angažirani kooperanti na razvoženju soli i sipine prema bazama Zagrebačkih cesta.

"Tijekom noći sve raspoložive ekipe Zagrebačkih cesta radile su na održavanju prohodnosti cesta u Zagrebu. Ralice su do šest sati ujutro prošle svih 2500 kilometara cesta i one su sve prohodne. Svoj dio u čišćenju pješačke zone, gradskih trgova, tramvajskih i autobusnih stajališta i okretišta, javnih nogostupa, pothodnika, javnih parkirnih područja, tržnica itd. odradili su i radnici Čistoće, Zrinjevca, Zagrebparkinga, Tržnica i Vodoopskrbe i odvodnje", istaknuli su iz Grada Zagreba.

Uz zahvalu svim službama koje su odradile velik posao kako bi grad u srijedu ujutro uredno funkcionirao. napominju i da su radnici ZET-a također radili cijelu noć kako bi javni prijevoz funkcionirao te se situacija poboljšava - tramvaji voze uz povremene zastoje koji se brzo rješavaju, a isto tako i autobusi, uz određene izmjene.

Snijeg u Zagrebu 7.1. 2026. - 1 Foto: Damjan Tadic/Cropix

Tramvajski promet je u srijedu ujutro redovit dok pojedine autobusne linije prometuju uz privremene izmjene i moguća odstupanja od reda vožnje, prvenstveno na brdskim linijama.

U ZET-u kažu da zbog snijega na kolniku, autobusne linije 151 (Završje - Trg Stjepana Severa) i 207 (Kvaternikov trg - Rim - Kvaternikov trg) ne prometuju. Linija 126 (Črnomerec - Gornja Kustošija - Krvarić) od 8,34 sati prometuje redovito.

Zastoj tramvaja

U Savskoj je u srijedu ujutro došlo do velikog zastoja tramvaja, a mnogi su kasnili na svoja odredišta.

O javnom gradskom prijevozu građani se mogu informirati na internetskoj stranici ZET-a.

Iz Autobusnog kolodvora Zagreb kažu da zbog zimskih uvjeta i jakog vjetra na autocesti, autobusi iz smjera i prema Dalmaciji do daljnjeg ne prometuju, te putnike mole za strpljenje.

Snijeg u Zagrebu 7.1. 2026. - 4 Foto: Damjan Tadic/Cropix

Iz Grada su podsjetili građane da nogostupe ispred svojih ulaza očiste prije nego što se temperature dodatno spuste, a starije, teško pokretne sugrađane mole da izbjegavaju kretanje do potpune normalizacije vremenskih uvjeta te sve građane i dalje pozivaju na oprez u prometu.