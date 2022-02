Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević u petak je na konferenciji za medije najavio da će prihvatiti prijedlog građana da se za miješani otpad počnu dijeliti i vrećice manje volumena.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević održao je u petak konferenciju za medije na kojoj je, među ostalim, odgovorio i na pitanja o aktualnostima u gradu Zagrebu.

Na pitanje o problemima sa zbrinjavanjem otpada u gradu, Tomašević je kazao da je zaprimljen velik broj primjedbi i prijedloga građana.

''Jako je puno komentara i primjedbi za volumen vrećica za miješani komunalni otpad. Dobar dio građana smatra da bi trebala biti vrećica i manja od 20 litara jer neki puno odvajaju pa bi im vreća od 20 litara danima stajala u kući. To je dobar prijedlog i idemo u tom smjeru da se omogući i manje vrećice'', otkrio je, no nije kazao da bi se to moglo i uvesti.

Bez datuma za žičaru

Osvrrnuo se i na Sljemensku žičaru za koju je kazao da se još ne zna kada će se otvoriti. ''Ima još nekoliko koraka koji se moraju dogoditi. Kad to sve bude ok, najavit ćemo kad se otvara žičara, a uskoro ćemo predstaviti i cjenik'', rekao je Tomašević.

Gradonačelnik je komentirao i produljenje roka za povlačenje sredstava iz Fonda solidarnosti za obnovu Zagreba nakon potresa.

''To je dobra vijest za cijelo hrvatsko društvo, za Grad Zagreb i susjedne županije. Mi smo, kad smo došli na vlast, maksimalno ubrzali sve procese za povlačenje novca iz Fonda solidarnosti. Rok za Zagreb i Baniju je isti i sve će ići u isto vrijeme'', rekao je.

Dodaje da bi moglo nedostajati izvođača radova. ''Ne samo da je problem u nedostatku građevinskih tvrtki, nego je povećana potražnja i podignute su cijene, a podignute su cijene i na globalnom tržištu materijala i to sad ide u smjeru koji nije dobar. Zato mislim da bi trebalo može li domaći sektor do kraja roka apsorbirati to'', smatra.