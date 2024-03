Radnicima u Zagrebačkom holdingu i ZET-u rastu plaće, a mijenjat će se i koeficijetni za vozače

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je u utorak da je u Zagrebačkom holdingu i ZET-u potpisan novi kolektivni ugovor kojim će se radnicima povećati osnovica plaće za 12 posto, a Grad će ZET-u i Holdingu povećati subvencije te će cijene komunalija za građane ostati iste.

Tomašević je rekao i da će se radnicima ZET-a i Zagrebačkog holdinga i neke neoporezive naknade također nešto povećati.

"Smatramo da je to korektno", istaknuo je gradonačelnik i podsjetio da cijelo vrijeme povećavaju broj operativnih radnika u Zagrebačkom holdingu, posebice u Čistoći, Zrinjevcu i Zagrebačkim cestama, te da se "muče s vozačima ZET-a" jer je to deficitarno zanimanje i vozači imaju bolje materijalne uvjete u drugim europskim gradovima.

Pročitajte i ovo Novi sadržaji Žičara Sljeme bit će besplatna za Zagrepčane, Tomašević objavio od kada

Zbog toga će doći i do određenih korekcija u koeficijentima za vozače jer smatraju da je ključno da u Zagrebu mogu i dalje održavati, ali i unaprjeđivati, javni prijevoz.

Podsjetio da su krajem veljače prošle godine imali rekordno povećanje plaća i u ZET-u i u Zagrebačkom holdingu kako bi "ispravili povijesne nepravde jer su tada išli i korigirati koeficijente, a ne samo dizati osnovicu".

Tomislav Tomašević Foto: Damir Krajac/Cropix

Tada su rekli da od sindikata očekuju socijalni mir u tri godine, međutim s obzirom da je stopa inflacije i dalje nastavila nešto rasti, nakon pregovora su se dogovorili te su uprave ZET-a i Holdinga sa sindikatima potpisale novi kolektivni ugovor.

"S obzirom da odgovorno upravljamo financijama i da smo u potpunosti stabilizirali financije Grada Zagreba", Tomašević je poručio da unatoč povećanju plaća radnicima i svim drugim troškovima u gradskim poduzećima, Grad će još više nego lani povećati subvencije ZET-u i Zagrebačkom holdingu kako bi dali svoj doprinos Zagrepčankama i Zagrepčanima da se lakše bore s inflacijom te da se cijene komunalija ne povećavaju.

Pročitajte i ovo gradsko izborno povjerenstvo Kako zaraditi na dan izbora: Objavljen poziv za Zagreb, ima jedan uvjet

Tomašević vjeruje da će uspjeti da se cijene komunalnih usluga za građane ne povećavaju do kraja ove godine.

Rekao je da to vrijedi za javni prijevoz, gdje je najjeftinija karta u Hrvatskoj a i šire, te da to vrijedi i za cijenu odvoza otpada gdje je i dalje fiksna naknada najjeftinija u sjevernoj Hrvatskoj uz najveći broj odvoza otpada, a to vrijedi i za cijenu vode.

Tomašević je rekao da se cijena također neće povećavati za domove za starije i nemoćne, napomenuvši da je Grad Zagreb jedina županija koja nije povećala te cijene. Također je rekao da to vrijedi i za cijenu dječjih vrtića koja je i dalje najniža od svih velikih gradova u Hrvatskoj.