Kada će se ukloniti sva porušena stabla u Zagrebu? Tomašević ima važnu obavijest za građane

Novo recikažno dvorište otvoreno u gradskoj četvrti Podsused - Vrapče, omogućit će razvrstavanje i odlaganje otpada i biti na usluzi za 45 tisuća građana iz tog dijela grada.

Zagrebački gradonačelnik se nakon svečanog otvorenja osvrnuo i na aktualne gradske teme, prije svega na sanaciju štete nakon olujnog nevremena 19. srpnja te na stanje na gradskim zelenim površinama, gdje brojna stabla još uvijek nisu uklonjena.

Prijava štete

Grad je produljio rok za prijavu štete nakon nevremena na 7. kolovoza, a Tomašević je pozvao sve građane da do tog roka prijave štetu kako bi "djelatnici izašli na teren i kako bi mogli donijeti procjenu ukupne štete, kako bi napraviti rebalans proračuna i kako bi mogli ići prema Vladi RH za financijsku pomoć", naglasio je.

Do sada je obrađeno 2600 prijava građana, rekao je Tomašević te istaknuo kako Hrvatske šume više ne pomažu gradu te je sva sanacija i raščišćavanje sada u nadležnosti Zrinjevca.

"2700 stabala je porušeno, to je veliki posao, da se to sve prepili i odveze na kompostane, a na tome može trenutno raditi samo 350 djelatnika Zrinjevca kako ne bi patile i druge njihove djelatnosti, stoga moramo angažirati kooperante kako bi sa svime završili do rujna", kazao je Tomašević koji je još jednom najavio da će se polomljena stabla podijeliti građanima kao drva za ogrjev.

Gradonačelnik se ranije osvrnuo na obeštećenja građana za nastalu štetu, te je rekao kako nema uvjeta za proglašenje elementarne nepogode, a o eventualnim iznosima koje bi građani mogli dobiti kao naknadu nastale štete govorit će se kada sve prijave i procjene budu završene.

Za utorak poslijepode i večer najavljeno je novo grmljavinsko nevrijeme, građane se poziva na oprez.