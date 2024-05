Kreće li uskoro bitan projekt za Zagreb, ali i Hrvatsku? Tomašević: "Uskoro ćemo ostvariti treći uvjet, nakon toga nema prepreka"

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u srijedu je poručio da će pravi poziv za EU sufinanciranje projekta vodoopskrbe i odvodnje "Projekta Zagreb" tek uslijediti i očekuju EU sufinanciranje, a moći će ga dobiti tek kad Grad 3. kolovoza stupi u posjed pročistaču otpadnih voda.

Novinari su, naime, Tomaševića pitali zašto Grad Zagreb nije uspio dobiti sufinanciranje od EU fondova 320 milijuna eura koje je najavljivao za investiranje u vodoopskrbu i odvodnju za "Projekt Zagreb", a on je odgovorio da je to bio samo prioritizacijski poziv, a pravi poziv će tek uslijediti i očekuje EU sufinanciranje tog projekta.

Kategorički je odbacio da bi zbog toga došlo do poskupljenja vode za Zagrepčane.

"Projekt Zagreb ide, dobit će EU sufinanciranje i to nikako neće utjecati na cijenu vode, dapače. Projekt će biti realiziran, to su investicije koje jednostavno nemaju alternativu, one su nužne, one se nisu dogodile 20 godina i one će se dogoditi sigurno", ustvrdio je gradonačelnik.

Pročitajte i ovo Prijetnje sigurnosti Iz Slovenije stiže odluka koja bi mogla biti problem za hrvatski turizam

EU sufinanciranje tog projekta Tomašević očekuje. Vjeruje da će se povećati alokacija, jer, kaže, alokacija kakva je bila u prioritizacijskom pozivu, je takva da bi Projekt Zagreb "pojeo cijelu alokaciju, ne bi ostalo ništa novca za druge gradove".

Grad će stupiti u posjed pročistača otpadnih voda 3. kolovoza

Da bi Projekt Zagreb mogao biti financiran iz EU fondova, jedan od ključnih uvjeta je pročistač otpadnih voda, koji ne može biti u privatnom upravljanju, napominje Tomašević, dodavši da je to jedan od tri razloga zašto su raskinuli privatnu koncesiju vezano za uslugu pročišćavanja otpadnih voda.

Rekao je da će Grad u posjed pročistaču otpadnih voda moći stupiti 3. kolovoza i tek tada zapravo mogu dobiti sufinanciranje iz EU fondova.

Stoga očekuje novi EU poziv, očekuje povećanje alokacije i da 3. kolovoza Grad preuzme u posjed pročistač otpadnih voda jer, kako smatra, nakon toga nema više nikakvih prepreka da dobiju EU sufinanciranje za Projekt Zagreb.

Na pitanje je li razočaran što nije odmah prošao taj projekt za EU sufinanciranje, Tomašević kaže da nije jer je ključno da svi preduvjeti budu ispunjeni.

"Mi smo ovdje imali više od 80 posto građevinskih dozvola, imali smo više od 80 posto riješenih imovinsko-pravnih, ali ono što je isto tako ključno da moramo uložiti u treći stupanj pročišćavanja otpadnih voda i kada se on izgradi, to mora biti u javnim rukama i zato smo išli u raskid koncesije, a stupanje u posjed može biti tek 3. kolovoza", rekao je.

Pročitajte i ovo strava kod Varaždina FOTO Privreden muškarac osumnjičen da je nožem ubio oca i ranio majku

Tomašević je napomenuo da je o tome razgovarao i s ministricom zaštite okoliša i zelene tranzicije Marijom Vučković i ne očekuje tu nikakvih problema.

Ministrica Vučković koja je u srijedu, zajedno s gradonačelnikom Tomaševićem bila na otvorenju Greencajt festivala, također je novinarima rekla da se radilo o prioritizacijskom pozivu, a osnovna dva kriterija su prioritet i spremnost projekta, te je poziv rangirao projekte po dva osnovna kriterija.

Za "Projekt Zagreb" ministrica Vučković kaže da je od prioriteta ne samo za Zagreb već je i od nacionalne važnosti, a Vladi je ambicija ostvariti sve ciljeve koji su od strateškog i nacionalnog prioriteta i sve takve projekte.

"Mi smo u godinama koje su iza nas iznalazili načina mijenjati alokacije, povećavati alokacije, iznalaziti dodatna sredstva za sve hrvatske prioritete, pa ćemo tako nastaviti i nastojati i dalje", poručila je ministrica Vučković.

Gradonačelnik Tomašević rekao je i da je Grad izdao sve dozvole za službenu proslavu novog naslova prvaka Dinama u nedjelju na Trgu bana Jelačića.