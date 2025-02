Tomislav Tomašević, gradonačelnik Zagreba, predstavio je novi tramvaj ZET-a, a nakon toga komentirao politička i društvena događanja.

Izjavio je da na dočeku rukometaša nije bilo incidenata i da je sve prošlo u redu.

Komentirao je i dolazak Thompsona na doček rukometaša.

"Thompson nije moj glazbeni ni politički izbor. Međutim, nisam pristalica zabrana koncerata i smatram da je to kontraproduktivno. Svi koji pjevaju ustaške pjesme i nose takva obilježja to je neprihvatljivo i to je stvar policije", izjavio je gradonačelnik.

Novinari su ga pitali i oko koncerta Thompsona na Hipodromu. Tomašević je rekao da će odluku o tome donijeti Ustanova za sportske objekte.

