Premijer Andrej Plenković u posjetu je Požegi.

Premijer Andrej Plenković u posjetu je Požegi. U povodu Dana Požeško-slavonske županije sudjelovao je na svečanoj sjednici Županijske skupštine. Očekuje se izjava premijera.

Premijer bi mogao komentirati tajne dokumente iz SAD-a koji prema pisanju sadrže i detaljan plan za helikoptere iz Hrvatske. U jednom od dokumenata koji su procurili iz SAD-a postoji detaljan plan po kojem bi ukrajinski piloti poletjeli iz Hrvatske, preko mađarskog zračnog prostora, do Ukrajine. Ako je ta informacija točna, piše Politico, to je kontradiktorno najavama kako će Hrvatska svoje helikoptere poslati cestom i(li) letovima kroz Poljsku. Poslali su i upit odgovornim službama u Hrvatskoj, ali odgovor nisu dobili.

Mogao bi komentirati izjavu predsjednika Milanovića. Naime, na opasku da ga premijer i ministar pravosuđa prozivaju jer vrši pritisak na pravosuđe, dok oni "vode računa o tome da se ne narušava ugled pravosuđa", odgovorio je - kakve to veze ima jedno s drugim.

"Ono što ja radim i što sam objasnio glupima i korumpiranima zašto to radim, radim zato što to jedino mogu. To je moja dužnost. Zato imam imunitet, da svakome u brk mogu reći ono što ga ide i što mislim da ga ide", kazao je Milanović. U tom se kontekstu dotaknuo i instituta pomilovanja.

"Nekolicina totalno nepismenih sudaca dijele lekcije predsjedniku Republike, koji ima ustavnu mogućnost raspolaganja institutom pomilovanja, ali komentirati njihov rad ne smijem? A mogu zadnju bitangu ili bilo koga po svom nahođenju pomilovati", rekao je i dodao kako to ne radi. Poručio je kako će i dalje javno govoriti o onome "za što mu iskustvo i znanje govore da nije u redu".

Komentar na Filipovića

Komentirajući navode ministra gospodarstva Davora Filipovića o pritiscima na njega, što je sam Filipović kasnije nazvao "netemom", Milanović je poručio - neka kaže o kome je riječ.

Plenković opleo po Milanoviću i oporbi, odgovorio i predsjedniku Vrhovnog suda: "Ovo govorim da ubuduće ne slušamo priopćenja koja nisu utemeljena"

"Kao što Plenković mora reći je li zainteresiran za posao u NATO-u. On pripada tom podrazredu sisavaca job seekers, to su ovi koji stalno traže posao. To ga strahovito ograničava u obavljanju svoje dužnosti jer se ne smije zamjeriti nikome", kazao je.

Milanović je dodao kako je posao glavnog tajnika NATO-a činovnički posao, vidljiv, ali bez kreacije, no takve stvari Plenkovića jako zanimaju, što može shvatiti, ali ne može shvatiti da Plenković ne želi reći - da ili ne. U tom je kontekstu naveo svoj primjer i rekao kako neće biti kandidat na parlamentarnim izborima "jer je to vrijeme prošlo".