Francuzi najavljuju oštru borbu protiv - influencera. Na udaru su oni koji različitim filtriranim fotografijama promoviraju nerealne standarde ljepote. Planiraju uvesti zakonsku obvezu naglašavanja izmjene lica i tijela, kao i sponzoriranih sadržaja. A najavljene kazne su drakonske. Spominje se iznos od 300 tisuća eura, pa čak i - zatvorska kazna. Više donosi reporterka Dnevnika Nove TV Viktorija Bednjanec.

Gotovo svaki trenutak svojeg života - dijele na društvenim mrežama. I od toga žive. Niku se veže uz modu i glazbu, a prati je gotovo 700 tisuća ljudi.

"Osobno, uvijek naglasim kada je nešto sponzorirano, nisam fan previše uređivanja fotki/međukadar. Ako te ljudi vide na ulici i ne prepoznaju te naspram društvenih mreža, očito radiš nešto krivo", tvrdi influencerica Nika Pavičić.

Sve one influencere koji rade nešto krivo - Francuska želi sankcionirati. Morat će označiti da su mijenjali izgled lica i tijela.

Za jedan od filtera na TikToku mnogi kažu da uništava samopouzdanje i sliku koju imamo sami o sebi. Ne samo tinejdžeri već i odrasli.

Duhovite videouratke Rafaela Seba je počela objavljivati tijekom pandemije. Do danas je izgradila ozbiljan biznis, ali, kaže, još uvijek razmišlja o osobi s druge strane ekrana.

"Tako da radim sa svim svojim sadržajem, kako bi ja reagirala kao gledatelj i znam da me puno mlađe populacije gleda i baš zato u puno navrata govorin da se ne uspoređuje s drugim. Prikazujemo samo najbolji dio, a nećemo prikazat kad plačemo, kad nan je loše", smatra Seba.

Što posebno može štetiti maloljetnicima, poručuje psihologinja Silvija Stanić. Ne pomaže ni što su odrasli uvijek korak iza trendova.

"Kad si adolescent ionako ti nije lako s tim razvojnim izazovima i zadacima, pa mislim ono ponekad je jedan prištić na nosu dovoljan da ti cijeli dan krene u krivo", kaže Stanić.

Nekad je to bilo dovoljno i Luciji Tepuš . Rođena je 2004., iste godine kada je osnovan Facebook. Sada, kao maturantica, drugačije gleda na svijet influencera.

"Tad mi je to bilo sve wow, onako ko da oni žive u nekom drugom svijetu nego ja. Sad mi je to... Oni jednostavno to rade jer je to njihov posao", kaže.

Posao na tržištu, koje je u svijetu vrijedilo više od 16 milijardi dolara. A procjenjuje se da će ove godine to biti 21. milijarda.

"Svaka zemlja ima svoje specifičnosti, ali važno je da se influencerska scena osvijesti o ovim pitanjima, kako bi se zaštitilo korisnika i sačuvao integritet industrije", upozorava Dario Marčac, TikTok mentor.

Novim zakonom Francuzi žele i stati na kraj promidžbi kriptovaluta, krivotvorenih proizvoda i estetske kirurgije.

