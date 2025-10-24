Tko u Hrvatskoj ima pravo na besplatni sprovod i pod kojim uvjetima?

U Hrvatskoj pravo na pokrivanje troškova ukopa u cijelosti ili djelomično, ovisno o statusu, okolnostima smrti i ispunjenju propisanih uvjeta imaju određene skupine građana, prvenstveno hrvatski branitelji i ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata, ali i socijalno ugrožene osobe bez obitelji ili uzdržavatelja.

Prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, pravo na besplatan ukop imaju:

smrtno stradali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata iz članka 6. stavka 1. točke a) i b) Zakona nakon ekshumacije i identifikacije

umrli hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata

umrli hrvatski branitelji iz Domovinskog rata.

Ministarstvo hrvatskih branitelja snosi troškove prijevoza i ukopa posmrtnih ostataka uz odavanje vojne počasti ako obitelj pravodobno obavijesti nadležno prvostupanjsko tijelo o ukopu, odnosno nadležni upravni odjel u županiji prema prebivalištu pokojnika.

Također, pravo obuhvaća i ukop uz vojne počasti te uređenje grobnog mjesta s nadgrobnim spomenikom u vrijednosti do 2.000 eura s PDV-om.

Troškovi prijevoza i ukopa posmrtnih ostataka smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata odnose se na:



a) pogrebna oprema i/ili oprema za kremiranje: drveni lijes, nadgrobni znak (križ ili drugo), tekstilna garnitura, limeni uložak, plastična vreća sa zatvaračem, mali znak za lijes (križ ili drugo), slova i brojevi za lijes, pločica s tekstom i pokrov

b) troškovi ukopa i/ili kremiranja i/ili ispraćaja: usluge korištenja mrtvačnice, rashladne komore, kremiranja, razglasa, zvona, iskopa grobne jame, odvoza zemlje, skidanje i vraćanje pokrovne ploče, manipulacije posmrtnim ostacima, korištenje kolica, fugiranje grobnog otvora i sl.

c) glazba za pratnju pogrebne povorke i kod odavanja vojne počasti: sviranje ili pjevanje državne himne i izvođenje propisane skladbe nakon spuštanja pokojnika u grobno mjesto, odnosno kod ispraćaja u krematoriju, predviđeno propisom iz članka 15. Pravilnika

d) vijenac od svježeg cvijeća s grbom Republike Hrvatske (do 110,00 eura s PDV-om)

e) tiskanje osmrtnica (do 30 komada, sa ili bez fotografije)

f) objavljivanje obavijesti o ukopu u jednom hrvatskom dnevnom listu (do 60,00 eura s PDV-om)

g) prijevoz pokojnika od mjesta identifikacije do mjesta ukopa

h) zastava Republike Hrvatske za pokrivanje lijesa uz odavanje vojne počasti i

i) grobno mjesto s betoniranim okvirom (ukoliko pokojni ili članovi njihove uže ili šire obitelji nemaju na korištenju grobno mjesto i ako ga nisu ustupili na korištenje trećoj osobi nakon stupanja na snagu Zakona. Polovicu troška grobnog mjesta podmiruje jedinica lokalne samouprave ili drugi vlasnici groblja, dok troškove druge polovice (a maksimalno do 270,00 eura s PDV-om) podmiruje Ministarstvo te eventualnu razliku dužni su podmiriti članovi obitelji, odnosno fizička ili pravna osoba koja je organizirala ukop).

Potrebno je priložiti:

rješenje o statusu hrvatskog branitelja ili HRVI-a,

potvrdu o okolnostima stradavanja ili identifikacije,

osobne dokumente podnositelja,

originalni račun pogrebnog poduzeća (ako je trošak već plaćen),

dokaz o mjestu ukopa i fotografiju grobnog mjesta (ako se traži povrat sredstava)

Troškovi se mogu izravno platiti pogrebnom poduzeću na temelju narudžbenice upravnog odjela, ili se mogu refundirati obitelji ako su već snosili troškove.

Pravo na besplatni pogreb i ukop imaju i korisnici zajamčene minimalne naknade ili osobe bez uzdržavatelja i imovine, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi.

U tom slučaju, troškove osnovnog ukopa snosi jedinica lokalne samouprave (grad ili općina) putem centra za socijalnu skrb.

Zahtjev podnosi član obitelji, skrbnik ili centar za socijalnu skrb, a priložiti se mora dokaz o smrti i potvrda da pokojnik nije imao uzdržavatelja niti imovine kojom bi se troškovi mogli pokriti.