IMAŠ PRAVO Tko u Hrvatskoj ima pravo na besplatan aparatić za zube i kako ga dobiti brže: "Da smo čekali, dobio bi ga tek sljedeće godine"

U Hrvatskoj pravo na besplatan ortodontski aparat na teret HZZO-a imaju prvenstveno djeca i mladi do 18 godina, ali samo pod određenim uvjetima. Ključno je da postoji medicinska indikacija, odnosno ozbiljnija ortodontska anomalija koja može utjecati na zdravlje, a ne samo estetski nedostatak.

To uključuje izražene nepravilnosti zagriza, poput križnog, otvorenog ili dubokog zagriza, velike razmake ili zbijenost zubi koja ometa funkciju, kao i probleme s čeljusti ili govorom. Također, pravo postoji kada nepravilnosti mogu dugoročno uzrokovati zdravstvene poteškoće, primjerice pri žvakanju ili razvoju čeljusti. Ako je riječ isključivo o estetskom problemu, aparat se ne odobrava na teret HZZO-a.

Postupak započinje dobivanjem uputnice od stomatologa, nakon čega slijedi pregled kod ortodonta koji radi u sustavu HZZO-a. Specijalist procjenjuje ispunjava li dijete kriterije, a ako ih ispunjava, upisuje se na listu čekanja za terapiju. Liste čekanja često su duge, osobito u većim gradovima, i mogu trajati od nekoliko mjeseci do nekoliko godina.

Kako bi se postupak ubrzao, preporučuje se što ranije zatražiti uputnicu, obići više ortodontskih ordinacija i raspitati se o duljini čekanja te se upisati ondje gdje je lista kraća, budući da nije nužno ići kod ortodonta u mjestu prebivališta. Također, korisno je redovito provjeravati ima li ranijih termina zbog otkazivanja, a neki se odlučuju i na privatni pregled kako bi brže dobili procjenu i plan terapije.

Mnoge privatne ortodontske ordinacije imaju sklopljen ugovor s HZZO-om, pa se u nekim slučajevima do terapije može doći brže nego u javnim ustanovama.

"Prije dvije godine s djetetom sam otišla na pregled kod ortodonta te su ga naručili za aparatić za ljeto 2027. godine, zbog golemih gužvi. Nakon toga sam kontaktirala nekoliko privatnih ortodontskih ordinacija koje imaju sklopljen ugovor s HZZO-om te sam pronašla jednu gdje je dijete u kratkom vremenu dobilo aparatić. Za mjesec dana će ga skinuti, a da smo čekali, dobio bi ga tek sljedeće godine", otkrila nam je jedna čitateljica.

Za odrasle osobe pravila su znatno stroža. U pravilu nemaju pravo na besplatan ortodontski aparat, osim u iznimnim slučajevima kada postoje ozbiljne medicinske indikacije. To se odnosi na teške anomalije čeljusti koje zahtijevaju operaciju, ortodontsko-kiruršku terapiju, urođene deformacije poput rascjepa nepca, posljedice ozljeda ili bolesti te ozbiljne funkcionalne probleme koji utječu na žvakanje ili govor.

U takvim slučajevima terapija se provodi u suradnji ortodonta i maksilofacijalnog kirurga, najčešće kroz bolnički sustav, a ne kao standardna ortodontska usluga. Svi ostali slučajevi, uključujući estetske razloge ili blaže nepravilnosti, nisu pokriveni HZZO-om, pa odrasli aparat moraju financirati sami.