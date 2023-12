Magla oko reforme s plaćama: "Premijer bi dobio keoficijent 5, a mi obični učitelji 1,9. Pitam se gdje je pravičnost?"

Veliku reformu sustava plaća u državnim i javnim službama s kritikama su dočekali sindikati. Imaju niz zamjerki, ne sviđa im se ni uvođenje sustava ocjenjivanja, a ponajviše to što zakon od nove godine stupa na snagu, a još nemaju uvid u koeficijente koji se mijenjaju.

Da je pravedniji novi sustav plaća učiteljica razredne nastave iz OŠ Bukovac ne vjeruje.

"Ono što se sprema nije nitko vidio, sve se nešto čuje, što saznate sa strane i već ono malo što smo saznali ne možemo biti zadovoljni jer naši koeficijenti su daleko ispod svih ostalih", izjavila je Marija Veronica Cvjetković.

Nemaju uvid u koeficijente drugih

Ona ne zna ni kakve će im biti plaće u usporedbi s drugima, spominje i premijera.



"On bi dobio čak 5 keoficijent, a mi obični učitelji bismo bili na 1,9 pa se ja pitam gdje je tu pravičnost s obzirom na visinu obrazovanja isto tako znamo da bi ravnatelj odletio u nebesa u odnosu na nas učitelje što nije nimalo pravedno", tvrdi učiteljica.

U školskom sindikatu jutros su dobili uvid u samo dio koeficijenata.

"Nije 100 eura za baciti, osobito s našim plaćama, međutim to je daleko manje od onoga što se obećavalo. Uz sve to učitelje boli da će oni proći lošije od svih drugih", rekao je Željko Stipić is sindikata Preporod.

Sporno mu je i što nema uvid u to kakvih su koeficijenti u drugim javnim službama. Ali i novi sustav ocjenjivanja.

"Jedan nakaradan sustav ocjenjivanja, dobili smo radnike koji će još biti konfrontirani, dobit ćemo ravnatelje koji neće znati način koji neće znati kako ocijeniti radnike, a da budu zadovoljni", zaključio je Stipić.

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica nezadovoljnima je odgovorio tvrdi kako je cilj ocjenjivanja rata plaće.

"Imamo 5 razreda ocjena i ona srednja ocjena kojoj ne postoji ograničenje broju koji se može dati dakle također dovodi do povećanja plaće dakle nama je cilj ocjenjivanja rast plaća", rekao je ministar.

Problemi i u zdravstvu

Nezadovoljnih novim izmjenama nema samo u školsku. U zdravstvenim institucijama ocjenjivanje stanja, koje bi u konačnici dovelo do povećanja plaće, također nije bajno.

"U javnom zdravstvu jako je teško mjeriti da li ste vi s malo više ili malo manje osmijeha nekome pristupili ili ste nekog malo jače okupali ili nekoga slabije, mislim da će to biti jako teško provedivo", izjavila je Gordana Miškulin, medicinska sestra KBC-a Zagreb.

Podsjeća i da medicinske sestre rade u otežanim uvjetima.



"Vrlo je važno da se ne zaboravi baš u ovom slučaju medicinske sestre i zdravstvo imaju svoje specifične uvjete rada i da na to ne mogu drugi gledati s recimo nekom ljubomorom", zaključila je Miškulin.

Suci spremni na novi bijeli štrajk

Suci pak čekaju pregovore s ministrom koji kasne. Spominju ponovnu mogućnost bijelog štrajka na sudovima.

"Sad su upravo u tijeku doista intenzivni razgovori, ovih dana doista tako da mi čekamo ishod tih razgovora, ako i kad odlučimo se ponovno na mjere upozorenja odmah ćemo obavijestiti javnost u ovom trenutku smo usredotočeni na razgovore", izjavila je Ivana Bilušić.

Ministar pak uvjerava plaće će rasti, neće biti smanjivanja.



"Ne bi trebali imati razloga za brigu jer je cilj imati javnu službu i upravu koja je privlačna za nove službenike i namještenike, a jedan od aspekata je veća plaća", optimističan je ministar Malenica.

Najavljena povećanja plaća, 250 tisuća zaposlenih u državnim i javnim službama, mogu očekivati u travnju.

