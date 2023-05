Suci koji su zbog plaća ovog tjedna krenuli u bijeli štrajk, sastali su se s resornim ministrom Ivanom Malenicom.

Prvostupanjskim pravosudnim dužnosnicima, ministar nudi povećanje plaće za oko 513 eura.

Suci s time nisu zadovoljni jer su, kako kažu, u to povećanje uračunate božićnice, uskrsnice i regresi, pa je realno povećanje bitno manje.

Malenica pozvao suce da se vrate na posao: "Osnovica plaće će rasti prosječno za 513 eura"

Oni traže da se plaća za suce prvog stupnja poveća za 600 eura. Bijeli štrajk se nastavlja, a novi krug pregovora bit će u srijedu.

"Sad smo došli do one faze kada ministarstvo obrazlaže njihovu ponudu, mi obrazlažemo naša traženja i moram reći da smo sada prvi puta došli do konstruktivnih nekakvih prijedloga i da smo razlučili onih nepoznatih 513 eura, ali velim, sastanak je u srijedu i sve ćemo vas tad obavijestiti", kazala je Vesna Horvath iz Udruge hrvatskih sudaca.

Nema razvoda, odluka o nasljeđivanju ni registracija tvrtki: ''Odustati nećemo, naš zahtjev je razuman''

