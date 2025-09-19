Tko ima pravo na besplatnu pravnu pomoć i kako je ostvariti?

Građani koji se nađu u teškoj financijskoj situaciji i nemaju sredstava za odvjetnika, mogu ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomoć (BPP). Sustav je uređen Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći, a provodi ga Ministarstvo pravosuđa i uprave.

Besplatnu pravnu pomoć mogu zatražiti:

hrvatski državljani,

osobe bez hrvatskog državljanstva koje su zatečene u RH (npr. djeca bez pratnje odraslih),

stranci s privremenim ili stalnim boravkom, uz uvjet uzajamnosti,

stranci pod privremenom ili supsidijarnom zaštitom, tražitelji azila i azilanti,

stranci u postupku protjerivanja ili povratka,

žrtve obiteljskog nasilja i osobe u izvanrednim životnim okolnostima kada same ne mogu ostvariti svoja prava.

Uvjet je da mjesečni prihod po članu kućanstva ne prelazi iznos proračunske osnovice (441,44 eura) te da ukupna imovina kućanstva ne prelazi 60 proračunskih osnovica (26.486,16 eura). Pri tome se ne uračunava stan u kojem obitelj živi niti pojedini socijalni primici poput dječjeg doplatka.

Sekundarna pravna pomoć može se odobriti i izvan tih ograničenja - primjerice djetetu u postupku radi uzdržavanja, žrtvama nasilja u postupku naknade štete, korisnicima socijalne pomoći ili opskrbnine.

Dva su oblika besplatne pravne pomoći.

Primarna pravna pomoć obuhvaća:

pravne informacije i savjete,

sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima i međunarodnim organizacijama,

zastupanje pred javnim tijelima,

pomoć u izvansudskom mirnom rješavanju sporova.

Nju pružaju upravna tijela županija, Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba, ovlaštene udruge i pravne klinike. Za nju se ne podnosi poseban obrazac – dovoljno je obratiti se izravno pružatelju usluge.

Sekundarna pravna pomoć uključuje:

savjet i sastavljanje podnesaka u sudskim i radnim sporovima,

zastupanje pred sudovima,

pomoć u mirnom rješenju spora,

oslobađanje od plaćanja sudskih pristojbi i troškova postupka.

Sekundarnu pomoć pružaju odvjetnici, a za nju se podnosi službeni zahtjev na propisanom obrascu nadležnom upravnom tijelu županije ili Gradskom uredu za opću upravu u Zagrebu.

Primarnu pravnu pomoć možete ostvariti pod sljedećim uvjetima:

ako sami ne raspolažete dovoljnim znanjem i sposobnošću da ostvarite svoje pravo

ako vam pravna pomoć nije osigurana na temelju posebnih propisa

ako podneseni zahtjev nije očito neosnovan

ako su vaše materijalne prilike takve da bi plaćanje stručne pravne pomoći moglo ugroziti vaše uzdržavanje i uzdržavanje članova vašeg kućanstva.

Sekundarnu pravnu pomoć možete ostvariti pod sljedećim uvjetima:

ako se radi o složenijem postupku

ako nemate sposobnosti sami se zastupati

ako su vaše materijalne prilike takve da bi plaćanje potrebne stručne pravne pomoći moglo ugroziti vaše uzdržavanje i uzdržavanje članova vašeg kućanstva, u skladu s posebnim pretpostavkama koje se odnose na imovno stanje podnositelja zahtjeva da se ne radi o obijesnom parničenju

ako u posljednjih šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva nije odbijen vaš zahtjev zbog namjernog davanja netočnih podataka

ako vam nije osigurana pravna pomoć na temelju posebnih propisa.

Sekundarna pravna pomoć odobrit će vam se i ako nisu ispunjeni uvjeti koji se odnose na vaše imovno stanje, ako iz objektivnih razloga ne možete raspolagati ukupnim prihodima i imovinom i ako dio ukupnih prihoda i imovine kojim možete raspolagati ne prelazi propisane iznose.

Pojedinim podnositeljima zahtjeva sekundarna pravna pomoć se odobrava bez utvrđivanja imovnog stanja:

djetetu u postupku radi ostvarivanja prava na uzdržavanje

žrtvi kaznenog djela nasilja u postupku radi ostvarivanja prava na naknadu štete koja je počinjenjem kaznenog djela prouzročena osobi koja je korisnik pomoći za uzdržavanje u skladu s posebnim propisima kojima je uređeno ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi osobi koja je korisnik prava na opskrbninu prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

Oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka može se odobriti za one vrste postupaka u kojima se može odobriti sekundarna pravna pomoć, ako su vaše materijalne prilike takve da bi plaćanje predujma troškova postupka moglo ugroziti vaše uzdržavanje i uzdržavanje članova vašeg kućanstva, u skladu s uvjetima koji se odnose na imovno stanje podnositelja zahtjeva.

Pri donošenju odluke osobito će se voditi računa o visini troškova sudskog postupka u kojem se traži oslobođenje.

Gdje se može dobiti besplatna pravna pomoć?

Uredi državne uprave u županijama i gradovima – ondje se podnosi zahtjev za sekundarnu pravnu pomoć; obrasci su dostupni i putem sustava e-Građani.

Pravne klinike pri fakultetima – u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Rijeci studenti, uz stručni nadzor profesora i odvjetnika, pružaju besplatne savjete i pomažu pri pisanju podnesaka.

Ovlaštene udruge civilnog društva – poput Centra za mirovne studije, B.a.B.e., Centra za mir u Osijeku ili Autonomne ženske kuće Zagreb (posebno za žrtve nasilja).

Hrvatska odvjetnička komora (HOK) – vodi popis odvjetnika uključenih u sustav i povremeno organizira dane otvorenih vrata kada građani mogu dobiti besplatne savjete.

Besplatne pravne informacije svi mogu dobiti u pravnim klinikama i udrugama, dok se za formalnu, sudsku pravnu pomoć s odvjetnikom i oslobađanjem od troškova treba podnijeti zahtjev u nadležnom uredu ili putem e-Građani.