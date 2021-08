Inflaciju već itekako osjete i hrvatski potrošači. Kruh je dosad dva puta poskupio, a sprema se i treći val viših cijena. Ministar financija poručuje da se zvijer, kako je nazvao inflaciju, probudila - no odgovor na nju zasad nema.

Mjesec dana nakon žetve, ratari ubiru rekordne cijene. Cijena kilograma pšenice premašila je dvije kune. I dovela do lančanog poskupljenja.

Mnogi su već podigli cijenu kruha i pekarskih proizvoda. Na to su prisiljeni, kažu i u osječkoj pekarnici.



"Pa jesmo. Sad u zadnje vrijeme već ošlo je sve gore i brašno i ulje i masti i sirevi, sve", kaže direktor pekarnice Nikola Ljumezi.

Kruh je za sada 7, a burek 10 kuna, no ne zadugo. "Ipak, od 1.9. moram bar nešto malo, bar nešto. Nećemo puno, ali malo ćemo podići", dodaje Ljumezi.



U Zagrebu su cijene već otišle gore. "Ne samo da kruh poskupljuje, poskupljuje sve više toga što je ljudima potrebno za život, to je najgore", kaže Imro iz Zagreba.

"Moramo ga kupiti, a skuplji, bude skuplji, kaj sad", kaže Zdenka iz Zagreba.

Za sve su krive klimatske promjene poplave i suše, koje su dovele do poremećaja na svjetskom i europskom tržištu.

"Ovakav porast od žetve pa do prije početka rujna ne pamtimo", kaže Nada Barišić, direktorica Žitozajednice.

U samo mjesec dana, kruh će tako poskupjeti i po treći put. "Brašno za sada koliko je nama poznato će u veleprodaji biti oko 3 kune, dok će u maloprodaji biti oko 5 i pol i 6 za sad. Kruh je već poskupio i očekujem da bi za daljnjih 10-ak posto mogao ići dalje gore", dodaje Barišić.

Porast cijena ublažio bi ranije najavljivani niži PDV na hranu, no tome se zasad ne treba nadati.

"S obzirom na pandemiju, sve okolnosti, sve izazove s kojima se suočavamo, to u ovome trenutku još uvijek nije na stolu", rekao je Zdravko Marić, ministar financija.

Na stolu je zato skuplji obrok. Za varivo s mahunama, krumpirom i kruhom lani je bilo dovoljno 20-tak kuna, ove godine potrebno je izdvojiti 40.

"Mahune su 25 kuna kilogram. Cijena je velika, suša je. To moramo vidjeti i sami. Na 38 stepeni treba zalijevati, a i što zalijevamo, ne vrijedi, samo prođe. Nema. Jednostavno nema", kaže povrtlarka iz Osijeka.

Uoči početka berbe jabuka, više cijene najavljuju i voćari. Inflacija u Hrvatskoj ubrzava.

"Inflacija je uvijek ona jedna, ja bih je nazvao čak zvijer, koja ako se i pritaji ona spava ali se uvijek lako može probuditi", kaže ministar Marić.

A rješenja protiv uspavane zvijeri zasada - nema.

Kada će poskupjeti meso?

Ono što zasad jedino nije otišlo gore jest meso, ali pitanje je hoće li tako i ostati. Dva su izlaza iz ovog stanja: ili će meso morati poskupjeti, ili će farmeri biti prisiljeni rješavati se svoje stoke. Zašto, pojašnjava vlasnik farme goveda Mato Mamić s kojim je razgovarala reporterka Dnevnika Nove TV Marina Bešić Đukarić.

Porast cijena žitarica utječe i na farmere.

"Gubimo po jednom biku 300 eura. Dokle ćemo izdržati, ja to ne znam. Ili će meso ići gore ili nam država mora pomoći. Uzdamo se u našu Vladu", kazao je Mamić i dodao: "Gubitak je evidentan".

Farmer ne vjeruje da će cijene žitarica pasti.

"Ili meso gore ili ćemo počet zatvarat farme, nema drugog rješenja", kaže.

Gotovo sve namirnice su poskupjele, ali meso još nije, a u jednom trenutku su i mahune bile skuplje od mesa, kazala je reporterka i pitala Mamića kako to objašnjava.

Uzgajivač kaže kako se radi o industrijskoj proizvodnji koja se ne može zatvoriti preko noći.

"U Hrvatskoj svi trgovački centri privlače kupce cijenom mesa. To je svima jasno i to se jednostavno mora reći. Evo, danas kila cherry rajčice košta 53 kune, a kila junećeg buta košta 46 kuna", rekao je Mamić koji predviđa da će cijene mesa narasti do Nove godine.

"Vjerojatno 4-5 kuna po kilogramu, što je isto tako minimalno", kazao je vlasnik farme.

I farmeri u Europi se s time suočavaju, ali njima je lakše jer su to bogate države i imaju manji PDV, kaže Mamić.

"Treba nam dati neku jednokratnu pomoć za prvu ruku. Nema tog farmera koji to može bez pomoći", zaključuje Mamić.

