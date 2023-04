Najveća hrvatska kompanija Fortenova do rujna bi trebala dobiti novog vlasnika. Iz Uprave kompanije danas su izvijestili kako su počeli s prikupljanjem interesa međunarodnih ulagača.

Reporter Dnevnika Nove TV Marko Biočina prati događaje oko Fortenove već godinama i zato ga ova vijest nije iznenadila.

"Već dugo vremena je jasno da uz sankcionirane ruske banke u vlasničkoj strukturi tvrtka dugoročno ne može poslovati. Naprosto, nijedna ozbiljna banka ne želi im dati kredit, prisiljeni su se financirati tako da posuđuju novac kod tih posebnih, praktički lešinarskih fondova, po visokim kamatama više od osam posto. I bez obzira na to što kompanija dobro posluje, to je dugoročno neizdrživo. Bilo je i ranije pokušaja da se ta situacija riješi, prvo s mirovinskim fondovima - to nije prošlo, onda se dogodila ona situacija sa šeikom, to isto nije uspjelo i ovo je sad novi pokušaj", pojasnio je Biočina.

Fortenova na prodaju: "Cilj ovog procesa je da Fortenova Grupa nastavi bez sankcioniranih osoba kao suvlasnika"

Ruske banke mogle bi reagirati.

"Očekivano je da će pokušati, no pitanje je što mogu s obzirom na to da su pod sankcijama. Oni će i dalje biti vlasnik udjela u zakladi koja je sad vlasnik Fortenove, dakle formalno imovina njima neće biti oduzeta, ali ne mogu utjecati na odluku o prodaji. Ako se prodaja dogodi, njihov dio novca čekat će ih do jednog dana kad se sankcije uklone. Ako odluče to pokušati sudskim putem osporiti, odlučivat će nizozemski sudovi", rekao je Biočina.

Važno pitanje je i tko bi mogao biti novi vlasnik. Je li moguće da se opet obnovi priča s mirovinskim fondovima?

"Teoretski je moguće, no tu je opet problem kao i prvi put jer opet se radi o imovini koju prodaje tvrtka koja u vlasničkoj strukturi ima sankcionirane entitete. Tko bi mogao biti novi vlasnik u ovom trenutku doista je teško prognozirati, radi se vrlo kompleksnoj transakciji, ima tu dosta i pravnih rizika, a ne znamo zasad odgovor na ono najvažnije pitanje u svakoj takvoj transakciji - koja je cijena?" pita se Biočina.

Država nema formalnih mehanizama da utječe na odabir novog vlasnika jer nije dioničar, ali neformalno sigurno - ima. Bilo da motivira neke potencijalne ulagače koji su joj po volji da krenu u taj posao, bilo da pokuša utjecati na one koji doista vode proces.

Nizozemski sud odbacio sve zahtjeve šeika: Potvrdio odluke sa skupštine Fortenove

"U ovom trenutku vlasnički i dioničarski odnos unutar kompanije je da glavnu ulogu ima Pavao Vujnovac jer njegova tvrtka drži nešto više od 28 posto. Dakle, bez njega ta odluka ne može biti donesena, njegov utjecaj će biti presudan kad se budu birali novi ulagači, a nije isključeno niti da on bude taj koji će preuzeti Fortenovu", poručio je Biočina za kraj.

