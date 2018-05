Pregled događaja u tjednu za nama donosi Ivana Petrović.

Grupa konzultanata i brokera koji su s ministricom Dalić pisali Lex Agrokor iliti Šavorićev nazvali su se skupinom Borg, a sadržaj njihove e-mail korespondencije ovaj je tjedan objavio portal Index.

Riječ je o odvjetniku koji je istodobno zastupao i rusku VTB banku, jednu od Agrokorovih vjerovnika. Evidentno je da je ministrica Dalić lagala pred istražnim povjerenstvom kad je kazala da Šavorića ne poznaje. Borgom, kibernetičkim organizmom ekipica je najprije nazivala Todorića, a potom sebi sebe. „Borg opet jaše“, vidljivo je iz prepiske koja uz ostalo govori i o stanju ne baš uređene svijesti te šatro-elite. Bilo bi tu posla i za psihologa.

Ministrica Dalić,eto nema namjeru odstupiti, a po standardima uređenih zemalja koje su često uzor i našim političarima, verbalna platforma za poteze na koje se odlučuju, trebala je podnijeti ostavku. I to subito. Jer to bi bio minimum poštovanja prema građanima Hrvatske. Premijer Plenković kao i dosad - nikad ne tuče na prvu. Nakon prve reakcije i obrane Dalićke, mijenja retoriku kako stvar postaje sve ozbiljnija.

Po izjavama koalicijskih partnera dalo bi se naslutiti da će se sa smjenom Dalić pričekat do nagodbe,.ako se izdrži do nagodbe jer mailova očito ima još, a ona ionako za nagodbu nije zadužena već povjerenik, vjerovnici i sud. Ministrica je pala je proceduri kao temelju demokracije.

Nemamo razloga ne vjerovati da u sve nije išla bona fide u kaosu koji se stvorio oko Agrokora. Ali, s krivom logikom da cilj opravdava sredstvo. Makijavelizam i demokracija ne idu zajedno. Pitanje je tko je pustio te mailove. Može se gledat u više pravca. Možda kao vendetu borgove ekipice naslonjene na Most, možda je to kuhinja agenture zemalja izravno uključenih u novu balkansku geopolitičku prostituciju u kojoj je Agrokor najbitnija razdjelnica. Puno je ''možda'' i stoga će se pričekati odgovor DORH-a. Ono na što SOA u toj koordiniranoj operaciji treba bit fokusirana su SMS-ovi između premijera i ministrice. Koji bi mogli biti lažirani .I uradak domaćeg paraobavještajnog sustava. Ne bi čudilo da se na kraju ispostavi da su Todoriću još to masno i naplatili. A bloger je - umjesto svojim odvjetnicima a oni DORH-u, to dao predsjedniku HHO-a Čičku, a on Predsjednici republike koja je skužila da bi to mogao biti podmetnuti eksploziv i sve predala u Gajevu.

Cijeli pregled tjedna pogledajte u prilogu.

