Spušten je sjeverni toranj zagrebačke Katedrale oštećene u nedavnom potresu, najveće sakralne građevine u Hrvatskoj posvećene uznesenju blažene Djevice Marije te svetima Stjepanu i Ladislavu.

Kuća Božja - te najmonumentalnija sakralna gotička građevina istočno od Alpa i biser naše kulturne baštine. Prvi put u povijesti, od kad su sagrađeni, zagrebačka Prvostolnica je bez tornjeva, prvi put se s tim i mijenja i vizura grada.

Možda su osakaćeni tornjevi koji će bit restaurirani i ponovno postavljeni metafora stanja u kojem smo dočekali ovo vrijeme zaraze koje nas je doslovno ošamarilo. Zanimljivo da se umjesto skidanja ili uklanjanja u više od 50 posto javnoga govora rabila riječ "rušenje - rušenje katedrale".

Zanimljiva je ta kolektivna podsvijest. Zar nam nije više dosta rušenja i destrukcije svake vrste? Crkve su se kroz povijest obnavljale i obnavljaju se, restaurirajunadograđuju, ali ako se svijest kolektiva kojeg zovemo Domovina ili Država ne promijeni, ništa od toga - zauvijek se ostaje osakaćen toranj.

U svakom slučaju tim inženjera Foretića, vojska, alpinisti i svi ostali za ovaj prezahtjevan i preosjetljiv posao zaslužuju svaku pohvalu.

Nepoznat razlog preseljenja karantene

Ovoga puta karantena koju je Grad Zagreb iznebuha iz Tomislavca na Sljemenu preselio u Hotel I. Ne država već Grad jer Nacionalni stožer po defaultu odobri lokaciju karantene koju predlože županijski stožeri ili stožer glavnoga grada.

A sve to plaćamo mi. Nejasno je zbog čega je karantena isprva bila na Sljemenu. Kao da nisu znali da je to daleko i da se gradi žičara. Hotel I je u vlasnišvu neke firme Metropolis Turist za koju piše da su vlasnici Mate Petrović i Mate Usorac koje problematiziraju novinski tekstovi još iz 2009. godine.

Štoviše javila se grupa isto koja tvrdi da su oni vlasnici hotela, kojeg, tvrde, Metropolis protupravno koristi i da su s njima na sudu. Što je sad to? Kakva je to igranka, možemo li mi znati kome ide naš novac? Metropolisu grupi isto? Nekom trećem ili kome?

Arhitekti protiv nacrta zakona

Bandić kruži po dijelovima grada koji su oštećeni i to jako. Zakon o obnovi još se ni ne nazire, arhitekti su se pobunili zbog nacrta tog zakona jer u njemu nema ekonomskog faktora tj. predložene definicije koliko će se i na koji naćin pomoći ljudima. Možda iz perspektive ekipe koja je puna k'o brod ne imati 20, 50, 100 ili 200 tisuća kuna ne izgleda neki big deal. A to je iteakakv big deal. Ljudi ne znaju što će.

Ova kriza mogla bi nam biti i prilika za novi početak i to zadnja nakon što smo sve dosadašnje profućkali malo bi se stiltali i onda krenuli po starom 'u se, na se i poda se' i što više love sa što sa manje rada ili neke muljavine.

Upravo agencije za naplatu dugova o kojima govori Lalovac su simbol onoga što je sve u našoj zemlji dopušteno. Legalizirani reket kojeg nitko ne kontrolira.

Banke pozvane na solidarnost

Predsjednik se obratio bankama i pozvao ih na solidarnost, a ne da nabijaju kamate na moratorije na kredite kao da je normalno vrijeme - ljudima koji su preko noći ostali bez posla i prihoda jer to više neće moći vratiti.

A banke s rekordno ostvarenom dobiti to ne bi ni okrznulo. Ovrha na kojoj deremo grlo već godinama dovodeći taj zakon koji ljudima blokira račune i tjera ih u još veći ambis - opet je aktualna. Od jučer su ovrhe obustavljene na tri mjeseca i neće se obračunavati kamata. Iako su svi razumjeli da je to od sredine ožujka kad su uvedene stroge mjere. Pa je čovjek od teleoperatera dobio ovrhu od 45.000 kuna iz 2012. bez upozorenja.

Mjere koje je ad hoc vlada donijela će u ovaj prvi čas ugasit vatru. Počela je isplata za tvrtke koje ne rade, a nisu otpustile radnike. Mjere su razumne u okviru naših mogućnosti.

Ali s bankama očito i ministar i guverner bi trebali sjesti i pokušati postići dogovor. Glasoviti socijalni psiholog Erih Fromm u djelu "Imati ili biti" besprijekorno secira moderno društvo - maksimalnog užitka, radikalnog hedonizma, egoizma sebičnosti i pohlepe.

Pa je imati ispred biti.Odnosno biti isključivo znači imati. I onda dođe zaraza. Želimo li clean start i priliku za novi početak nakon ovoga, bilo bi dobro da svi koji mogu posebno oni koji odlučuju - pročitaju Fromma.

Dom za starije u Splitu postao politički problem

Dom za starije i nemoćne u Splitu osim zdravstvenog malo-pomalo postaje i politički problem fokusiran na ravnatelja Škaričića, bivšeg gradonačelnika Omiša, arheologa s pravomoćnom sudskom presudom kojeg je iskadrovirao za tu poziciju Ante Sanader, a koji je sad visoko pozicioniran u HDZ-u.

On je u izolaciji kao i glavna sestra pa ne istupaju u javnosti. Ministrica je, doduše, u pravu kad kaže da je domove teško hermetički zatvoriti skupa s osobljem. To vidimo i iz iskustva drugih europskih zemalja.

Ali to ne znači da se ne može detaljno istražiti na koji način je virus ušao u dom, kada i jesu li doista tajili da više štićenika ima temperaturu ili zbog aljakavosti temperaturu nisu povezali s koronom. Virus je ušao u još nekoliko domova u Hrvatskoj.

U tjednu koji je za nama, djelatnici u zdravstvu su ogorčeni zbog umanjenja plaća. Ne svi, već oni čiji su ravnatelji odlučili ignorirati upute ministra oko obračuna plaća.

Svašta se sad događa po tim bolnicama i ovo stanje će kao i sve ostalo i to demaskirati i ukazati na potrebu depolitizacije čelnih mjesta u zdravstvenom sustavu. Drži nas još jedino kultura i europska i naša - iako je to sad sektor s mnogo financijskih problema, ali kreativnost i duh su jači. Kao i duhovitost, pa su mnogi prihvatili online plesni izazov. Trenuci su to ljepote, radosti i veselja koji nam itekako trebaju. Neka toga bude i u vremenu poslije.

