Teslina zviždačica pobijedila Elona Muska: "Voljela bih da je imao pristojnosti i ispričao se"

Inženjerka Cristina Balan godinama se pravno bori protiv Elona Muska i njegove kompanije i sada je ostvarila značajnu pravnu pobjedu.

Musk ju je otpustio 2014. godine, naakon što se žalila na sigurnosni propust u dizajnu.

Naime, Balan je tvrdila da se u nekim slučajevima tepisi savijaju ispod pedala u Teslinim modelima, stvarajući sigurnosni rizik. Rekla je da su menadžeri odbacili njezine brige, postali neprijateljski raspoloženi te da je izgubila posao.

Zatim je na sudu dobila tužbu zbog nezakonitog otkaza, no onda je Muskova kompanija optužila Balan da je koristila resurse tvrtke za "tajni projekt" i tako počinila kazneno djelo pronevjere.

Podnijela je tužbu za klevetu 2019. godine i sada je ostvarila značajnu pobjedu, piše BBC.

Isprva se činilo da će njezina tužba protiv Tesle završiti neuspjehom, jer je prva pravna stepenica završila neupjehom. Naime, sudac je potvrdio arbitražnu odluku kojom se njezin slučaj odbacuje, no, prizivno vijeće sudaca u Kaliforniji preinačilo je tu odluku – u njezinu korist.

U izjavi za BBC News, Balan je kazala kako sada želi da se slučaj vodi na otvorenom sudu te se želi osobno suočiti s Elonom Muskom i Teslom.

Balan vjeruje kako će se slučaj vratiti na početak, što bi omogućilo pokretanje novog pravnog postupka.

"Nadamo se da ćemo imati priliku ponovno pokrenuti parnicu i suočiti se s Elonom Muskom pred porotom i sucem", izjavila je. Nekoć je bila toliko cijenjena u Tesli da su njezini inicijali bili ugravirani na baterije ugrađene u vozila Model S.

"Želim očistiti svoje ime, izjavila je prošle godine za BBC News. "Voljela bih da je Elon Musk imao pristojnosti i jednostavno se ispričao"

Thank you @BBCNews and Zoe @zsk for making awareness of my long decade battle against the coward of Musk.



I cannot wait to see Musk and his goons on the stand and see how they will explain their lies and hate against me for doing the right thing.https://t.co/xNWnzQ9eR1