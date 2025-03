Što nas čeka u nastavku tjedna otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Već je počela stabilizacija vremena, a za nju je odgovorna velika i jaka anticiklona koja se nalazi nad središnjom Europom. Tlak u njoj rast će iznad 1030 hektopaskala i ona će nekoliko dana mirovati nad Hrvatskom, držeći fronte dalje od nas i donoseći obilje sunca.

U utorak će od jutra biti sunčano, u većini Hrvatske i vedro. Malu do umjerenu naoblaku očekujemo samo u Gorskom kotaru i osobito u Lici. Posvuda će biti puno sunca, no i dalje će biti vjetrovito, a zbog toga i vrlo hladno – osobito na obali gdje će puhati jaka i olujna bura, uz 2 do 5 Celzijevih stupnjeva. Na kopnu će vjetar biti znatno slabiji, puhat će slab do umjeren sjeverac uz temperaturu od -5 do -2.

I poslijepodne će biti pretežno sunčano u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Samo uz malo oblaka. Vjetar će biti slab, a najviša temperatura oko 7 Celzijevih stupnjeva.

I u Slavoniji, Baranji i Srijemu drugi dio dana bit će sunčan. No ovdje će biti malo vjetrovitije, a zbog toga i hladnije nego na zapadu. Puhat će slab do umjeren sjeverac i temperatura će rasti do 6–7 stupnjeva. Predvečer će vjetar potpuno oslabjeti.

Puno sunca bit će i u Istri, Primorju i gorju, samo uz malo oblaka. No, bit će to zubato sunce. Bura će poslijepodne polako slabjeti, no i dalje će puhati umjereno do jako, tako da će biti hladno u kombinaciji s temperaturom od 7 do 10 stupnjeva. U Gorskom kotaru i Lici bit će najviše između 2 i 4 stupnja, no ovdje će vjetar biti znatno slabiji, puhat će uglavnom slabo do umjereno, tako da će se zapravo činiti manje hladno nego na obali.

U Dalmaciji će u utorak biti sunčano, pa i pretežno vedro vrijeme, ali i tamo, zbog bure - hladno. Puhat će umjereno do jako, ali uz tendenciju slabljenja u kasnopopodnevnim satima. Temperatura će rasti do 10, 11 na jugu i 12 stupnjeva, a u unutrašnjosti bit će malo hladnije, tamo najviše oko 8.

Vrijeme idućih dana

I sredina tjedna u unutrašnjosti bit će sunčana, uz malu do umjerenu naoblaku. U četvrtak ujutro moguća je magla, ponajprije uz Savu i Unu. Jutra će inače biti vrlo hladna, uz mraz. Ali dani će postati sve topliji – najveći skok temperature dogodit će se u četvrtak kad ponovno idemo na vrijednosti iznad 15 Celzijevih stupnjeva.

I na Jadranu će od srijede do petka biti sunčano, većinom i vedro. Bura će oslabjeti, u srijedu i četvrtak će puhati maestral, ali onda već u petak popodne okreće na jugo. Jutra će biti pomalo hladna, ali dani će biti ugodni, uz trend porasta temperature. Ona će u srijedu biti oko 13, u četvrtak 15, a u petak 16 Celzijevih stupnjeva.

Ovaj ćemo tjedan imati puno više sunca i puno manje kiše nego prošli. Do četvrtka će biti pomalo hladno, ujutro na kopnu s mrazom, a potom će krenuti jače zatopljenje. Za vikend je moguća kiša, no prognoza još nije sasvim pouzdana – treba pričekati još koji dan.

Pročitajte i ovo Tenzije na vrhuncu VIDEO Neredi u Kočanima: Prosvjednici uništili kafić i razbili automobil vlasnika noćnog kluba

Pročitajte i ovo Veliki prosvjed u Beogradu Srpski ministar o zvučnom topu: "Mi nemamo što skrivati"