Kakav nas vikend očekuje? Detalje donosi meteorolog Dnevnika Nove TV

Napokon je stiglo ljeto. Iza neobično prosječnog svibnja, lipanj nam već u svojoj prvoj dekadi nudi obilje sunca i visoke ljetne temperature. Brzo smo se prisjetili kako je to kad se živa u termometru krene rastezati preko brojke 30.

U polju smo povišenog tlaka, pod utjecajem termobaričkog grebena sa Sredozemlja, pa nam je zato i vrijeme ovako toplo i relativno sunčano. Nestabilnosti se povremeno i dalje mogu očekivati, u subotu i nedjelju zbog blizine ove fronte, tako će uz jači dnevni razvoj oblaka biti mogućnosti za poneki ljetni pljusak, no veći dio dana, kao i u petak bit će suho, vrlo toplo i vruće.



Pred nama je, većinom sunčano ili najmanje dijelom sunčano jutro. Malo više oblaka na sjeverozapadu nego drugdje u zemlji, no općenito bit će dosta sunca. Na sjeveru još u noći može pasti jači pljusak. U Dalmaciji pak i vedro. Očekuje se mirno, bez vjetra, ujutro uz temperaturu na kopnu između 17 i 20, a na moru od 18 do 23 stupnja. Samo će u gorju biti svježije, oko 12, 13 stupnjeva.

Sredinom dana, mjestimice umjerena naoblaka, a uz jači dnevni razvoj u središnjoj Hrvatskoj može pasti i poneki pljusak. Temperatura će se približiti 30 stupnjeva. I za Slavoniju i Baranju vrijedi slično. Sunčano, uz povremeno umjerenu naoblaku, ali ne i posve stabilno. No šanse za pljusak tu su vrlo male. Šanse za temperaturu preko 30 zato su dosta velike.



U gorskoj Hrvatskoj u subotu poslijepodne može biti lokalnih pljuskova, na sjevernom Jadranu uglavnom ne, iako ne možemo isključiti u potpunosti ni tu mogućnost. Mogući su u Istri. Većinom će ipak prevladavati sunčano te će biti vrlo toplo. Temperatura, uglavnom od 25 do 30 stupnjeva. U Dalmaciji će prevladavati vedro te će također biti vrlo toplo i vruće. Vjetar slab, a najviša dnevna temperatura, od 28 do 32 stupnja.



More je toplo. Nakon duljeg razdoblja gdje je temperatura mora bila oko 21, 22, sad je već na većini mjernih mjesta do 23 ili 24 stupnja. Ovog vikenda, mislim da more više nikome ne bi trebalo biti hladno.

UV-indeks će sutra biti visok ili čak vrlo visok. Gorski krajevi, Lika, Jadran, posebice jug. Sad je to ono pravo ljeto kad se sredinom dana treba držati hladovine, uzimati dovoljno tekućine, a suncu se svakako izlagati postupno. Najbolje ujutro i kasnije poslijepodne.



U nedjelju djelomice sunčano i danju vruće, pomalo i sparno, a potom nas početkom sljedećeg tjedna očekuje promjenjivije i nestabilnije vrijeme. Bit će sunčanih razdoblja, ali i pljuskova s grmljavinom. Zapuhat će jugozapadnjak uz koji će se zadržati vrlo toplo, no neće biti vruće kao sutra i prekosutra. I na Jadranu u nedjelju barem djelomice sunčano, a potom u novom tjednu promjenjivo uz povremenu kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Zapuhat će umjereno jugo, dok će se dnevna temperatura ovdje zadržati oko 30 stupnjeva.



Sredina sljedećeg tjedna, za sad isto izgleda promjenjivo i nestabilno, uz povremenu kišu i pljuskove, a svakako će biti manje toplo nego za vikend.

