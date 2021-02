Diljem Hrvatske nalazi se po svemu sudeći oko 180 tisuća komada ilegalnog oružja. Oružje se krije po stanovima u gradu, ali i zakopano po zemljištima iza kuća u selima. Policija iznova poziva - nazovite 192 i vratite oružje bez sankcija! Ovoga puta imaju i pjesmu.

Policija je pozvala TBF na suradnju. Vrlo opasan trend koji uz mladalački bunt, skupe automobile i odjeću želi ugurati i oružje žele spriječiti u startu. Pozivaju - Vrati pušku! ''Sad su počeli iz imidža uzimat pištolje u ruke, i jednog dana samo izađu vani i pucaju. Gledaju to u filmovima'', rekao je Nikša Mandalinić, gitarist TBF-a.

Policija ističe - nazovite 192, doći ćemo po oružje, bez ikakve kazne! Diskretno, u civilu. U četvrtak su prezentirali neveliku količinu oružja. No kažu kako u skladištu imaju puno više od toga. Svakako, oružje se periodično uništava. Na ulici je ilegalno 180.000 komada eksplozivnih sredstava, pušaka, bombi. Prilikom oduzimanja komentari su, ističe Paško Ugrina iz PU splitko-dalmatinske, slični: ''našao, slučajno vidio, ne znam ili odakle mi''.



Akcija Vrati oružje traje već 14. godinu. Nakon trostrukog ubojstva u Splitu, pa četverostrukog u Šibeniku, opravdan je strah od uzimanja pravde u svoje ruke.

Policija kod muškarca u kući nedaleko od Vukovara pronašla strojnicu, mine, puške, bombu...

Stručnjaci o strašnom zločinu na šibenskom području: ''Sam odabir oružja dokazuje njegovu čvrstu namjeru da počini ubojstvo"

''Preopasno je. Ljudima kratkog fitilja bih savjetovao da to predaju, napravit će sebi i svojima tešku frku'', rekao je Ivan. No živimo u zemlji u kojoj možemo opušteno i bez straha od oružja šetati ulicom. I to je vrijednost koju svi želimo sačuvati.

Više informacija možete pogledati u priloženom videu.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr