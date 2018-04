Taksisti su oštro osudili izmjene Zakona o cestovnom prometu po hitnom postupku koje bi trebale liberalizirati tržište taksi-usluga.

Nakon što je Vlada danas na sjednici usvojila izmjene Zakona o cestovnom prometu po hitnom postupku, koje bi trebala liberalizirati tržište taksija, oglasili su se i taksisti.

Izmjenama bi se, između ostalog, omogućilo naručivanje i plaćanje taksi-prijevoza elektroničkom aplikacijom, reagirali su i taksisti, ukinulo bi se ograničavanje broja taksi dozvola, a cijenu usluga prijevoznici bi određivali sami. Jedna od predviđenih novosti jest da prijevoznici biraju sredstvo koje će koristiti za naplaćivanje vožnje – taksimetar ili elektroničku aplikaciju. Ukida se i obveza polaganja ispita o poznavanju grada koja je klasične taksiste dosad koštala 750 kuna.

Iako Uberu nije udovoljeno da se registrira kao poseban oblik prijevoza, taksisti tvrde da se izmjenama zakona pogoduje "Uberovim lobistima".

Priopćenje Udruženja taksi-prijevoznika pri Hrvatskoj obrtničkoj komori prenosimo u cijelosti:



Nakon dvije godine nelegalnog poslovanja Ubera u Hrvatskoj, Vlada traži da se po hitnom postupku donese novi Zakon o prijevozu u cestovnom prometu kojim će, pod krinkom liberalizacije, omogućiti anarhiju na prometnicama i odriješene ruke stranim tvrtkama koje ne plaćaju porez u Hrvatskoj. Ovakvo pogodovanje Uberovim lobistima taksisti oštro osuđuju i pitaju se kako je moguće da se napretkom smatraju izmjene poput odluke da pružatelji autotaksi usluga ne moraju poznavati područje na kojem djeluju



Zakoni se po hitnom postupku donose kada to zahtijevaju interesi obrane i drugi osobito opravdani državni razlozi, odnosno kada je to nužno radi sprečavanja ili otklanjanja većih poremećaja u gospodarstvu. Jedini poremećaj u našem gospodarstvu je da netko krši zakone, a država kršiteljima još prilagodi zakon za nagradu. Premijer Plenković je i sam ustvrdio da je korištenje prijevoza putem aplikacije Uber protivno važećim pozitivnim propisima u Hrvatskoj, ali nije našao shodnim sastati se s 2500 taksista koji nakon ovog zakona više neće moći prehranjivati svoje obitelji. Za sastanak s nama nije imala vremena ni predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, no nije bila prezauzeta primiti Uberove lobiste. Kako je moguće da predsjednica države na Pantovčaku prima Uberovog direktora Davora Tremca i glasnogovornika tvrtke koja dvije godine krši zakone, Matiju Mesića, a ne primi obrtnike koji ih poštuju? Ministar Butković će po hitnom postupku do blokade dovesti još tri tisuće obrtnika, a omogućiti poplavu needuciranih vozača i zagušenje već ionako ljeti prepunih ulica u obalnim gradovima. Ministar je izjavio da su prihvatili, čini mi se, nešto manje od 1400 od 6000 komentara na javnom savjetovanju, samo se nije izjasnio čiji su interes ti komentari zastupali



Uberovi partneri – vozači i dalje krše važeći Zakon o prijevozu u cestovnom prometu, Uber (Uber B.V. i Uber Croatia d.o.o.) odgovorni su kao poticatelji i pomagatelji pri počinjenju prekršaja u skladu s čl.24. Prekršajnoga zakona te direktno krše Zakon o prijevozu u cestovnom prometu, Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o nedopuštenom oglašavanju, Zakon o obveznim osiguranjima u prometu, Zakon o radu, Zakon o obveznom mirovinskom osiguranju, Kazneni zakon i Zakon o trgovačkim društvima



Ovo nije kraj – borba za prava obrtnika, taksista koji poštuju zakone se nastavlja. Izmišljotina je da će se povećati broj radnih mjesta, kad će se uništiti naših 2500. Iscrpit ćemo sve pravne mogućnosti koje nam preostaju da bismo odgovornima za ovu situaciju pokazali kako nećemo dopustiti da nas nepravdom otjeraju iz naše države, iako su nas doveli pred zid. Javnost ćemo pravovremeno informirati i o mogućnosti prosvjeda