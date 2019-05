Zagrepčanima je odlazak do posla u ponedjeljak ujutro zbog olujnog vremena postao pravi višestruki izazov, i vremenski i financijski, za one koji su odlučili javni prijevoz zamijeniti taksijem. Cijene vožnji jutros dosežu velike iznose.

Olujno nevrijeme koje je još u nedjelju navečer zahvatilo dijelove Hrvatske, pa tako i Zagreb, nastavilo se i u ponedjeljak ujutro te osim što je izazvalo prometni kolaps, građanima je dodatne probleme stvorila i činjenica da su cijene taksija i Ubera skočile u nebo zbog velike potražnje.

Portalu DNEVNIK.hr tako su se javili mnogobrojni čitatelji koji su jutros pokušali dobiti taksi, ali kad su vidjeli cijene, brzo su odustali.

"Znam da su cijene veće kad je potražnja veća kao što je to jutros, ali ovo stvarno nije normalno. Ruta koju inače plaćam 50 kuna sada košta 200 kuna. Za te novce mogla sam otići do Zadra i vratiti se", potužila nam se ogorčena čitateljica.

Olujni vjetar rušio drveće u Zagrebu, dvije osobe ozlijeđene. Policija upozorava građane: "Ne izlazite na otvoreno bez potrebe"

Zagrebački vatrogasci: "Zatrpani smo pozivima, zovite samo u slučaju krajnje nužde"

Vožnja od kuće do posla, primjerice Uberom, u ponedjeljak ujutro vrijedi "suhog zlata", a građani javljaju da su cijene i do četiri puta veće nego uobičajene. Tako se jutros za put od Španskog do Laništa plaćalo i 195 kuna! Uobičajeno bi ta vožnja stajala maksimalno 50 kuna.

Bolt je bio nešto jeftiniji u usporedbi i vožnja na istoj relaciji jutros košta 89 kuna, no to je i dalje skuplje od uobičajenog.

Taksi služba Ride2 na istoj relaciji i uz maksimalne popuste jutros iznosi između 47 i 73 kune.

Valja napomenuti da dok su cijene standardnih taksi-službi fiksne, cijene servisa Bolt i Uber promjenjive su i formiraju se prema trenutačnoj potražnji.